Туреччина планує відкрити туристичний сезон у квітні

Повне відновлення туризму в Туреччині очікують в серпні.

У 2021 року Туреччина планує відкрити туристичний сезон в квітні: спершу на Середземному, а потім на Егейському узбережжі.

Про це повідомив Міністр туризму країни Мехмет Ерсой, пише газета Haberturk.

"Наша мета — відкрити курортний сезон у квітні, для початку — у найбільш популярних серед туристів регіонах. Сезон стартує на Середземному узбережжі, а потім пошириться на Егейське", — сказав він.

За його словами, першими в Туреччину поїдуть відпочивати європейці, у кінці квітня-травні — росіяни, а також англійці. Потім — мусульмани, оскільки 19 травня настане Рамадан. Повного відновлення туризму турецька чиновник очікує в серпні.

Крім того, Ерсой зазначив, що Туреччина в 2020 році втратила не так багато туристів, як Греція та Іспанія, оскільки раніше відкрилася для іноземців. Усього в Туреччину минулого року приїхало 16 млн зарубіжних гостей.

Раніше повідомлялося, що Сейшельські острови відкрилися для всіх туристів, які зробили щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, за даними ООН Міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року через коронавірус. За 10 місяців 2020 року галузь втратила майже трильйон доларів.