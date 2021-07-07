У Єгипті українка постраждала під час польоту на парашуті, ударившись головою об катер (відео)

Туристка з України отримала серйозні травми в результаті обриву троса, оскільки екіпаж катера зробив помилку, направивши судно навперейми жінці.

Під час відпочинку в Єгипті українка отримала серйозні травми після того, як вирішила політати на водному парашуті.

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Як повідомляє в соцмережі Facebook спільнота "Я люблю Дахаб", жінка придбала поїздку в представника пʼятизіркового готелю "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa".

Однак, під час катання канат, яким парашут був прикріплений до катера, обірвався, і жінку понесло у відкрите море.

[ + – ] Повідомлення про подію

Люди, які перебували на катері, були не готові до подібної ситуації і намагалися перегородити політ жінки, направивши судно за парашутом.

Через цю помилку жінка влетіла головою в борт катера, отримавши при цьому серйозні травми: у неї діагностували поріз вуха, тріщини в хребцях, а також струс мозку. Усього лікарям довелося накласти 15 швів.

[ + – ] Відео інциденту

Нагадаємо, у жовтні минулого року на популярному єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх на українку та її 12-річного сина напала акула.

А в Туреччині поліція ловила українця, який літав на параплані під час комендантської години.