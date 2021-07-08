Google получила первый государственный иск за монополизм на рынке Android-приложений

Все уже поданные иски, связанные с Google Play, будет рассматривать один судья. Начало первого процесса назначено на апрель-2022.

Генеральные прокуроры федерального округа Колумбия и 36 американских штатов 7 июля подали коллективный иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства, сообщило издание Politico.

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Иск подан в федеральный суд штата Калифорния. Его авторы говорят о доминирующем положении Google на рынке приложений для операционной системы Android. Они также против взимания 30% комиссии с разработчиков приложений при продаже цифровых товаров и услуг.

Истцы указывают, что Google контролирует 90% рынка приложений для Android. Они утверждают, что хотя Google и позволяет использовать для загрузки другие магазины приложений, но всячески препятствует их популярности и продвижению.

Например, другие магазины приложений нельзя загрузить из Google Play. Таким магазинам запрещается покупать рекламу в Google или на подконтрольном ей YouTube.

Кроме того, компанию обвиняют в том, что она делала вводящие в заблуждение заявления относительно безопасности приложений, которые загружаются не из Google Play.

В своем блоге Google назвала иск беспочвенным. Она заявила, что изменения, которые истцы требуют ввести для магазина Google Play, "увеличивают расходы для мелких разработчиков, ограничивают их способность внедрять инновации и конкурировать, а также делают приложения в экосистеме Android менее безопасными для потребителей".

Politico отмечает, что это первый иск госорганов, которые пытается оспорить контроль Google на рынке магазинов мобильных приложений для Android. Основная часть антимонопольных расследований, которые велись или ведутся сейчас против Google, касаются рынка интернет-рекламы.

Ранее иски против Google, связанные с магазином приложений, подавали частные компании. В августе прошлого года иск подала Epic Games, потом были ряд групповых исков, поданных от имени разработчиков приложений и потребителей, которые утверждают, что политика Google привела к повышению цен.

Иск генпрокуроров подан в тот же суд, что и другие иски в отношении магазина приложений. Его заслушает тот же судья, Джеймс Донато, который назначил судебный процесс по иску Epic против Google на апрель 2022 года.

В марте Google анонсировала, что с 1 июля снизит комиссию для издателей и разработчиков приложений, которые продают цифровые товары или услуги через магазин Google Play, с 30% до 15%. Пониженную комиссию будут также платить поставщики электронных и аудиокниг.

Льготная ставка будет распространяться только на первый $1 млн, заработанный разработчиком в течение года. В Google заявляли, что такая мера поможет начинающим разработчикам.

Google давно придерживается политики, согласно которой разработчики приложений должны использовать ее платежную систему для покупок. Пока компания не строго следит за соблюдением этого правила, но пообещала с сентября этого года наладить жесткий контроль.

Это вызвало бурю негодования со стороны таких компаний, как Netflix, Spotify и Match Group, которые пока не платят комиссионные Google.

На слушаниях в Сенате в апреле представитель Google заявил, что ее комиссионные соответствуют практике, существующей в отрасли. Они помогают финансировать инструменты для разработчиков и обновления экосистемы Android.

"Если разработчик считает, что ценовое предложение Google Play неадекватно, он может распространять свои приложения несколькими другими способами", – сказал Уилсон Уайт, отвечающий в Google за политику в отношении Android и Google Play.

Politico отметило, иск к Google подан через девять дней после того, как федеральный судья в Вашингтоне отклонил антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии против Facebook. Решение принято на том основании, что комиссия не предоставила достаточно доказательств того, что крупнейшая в мире социальная сеть является монополией.

Напомним, генеральная прокуратура Аризоны подала иск против Google за незаконный сбор конфиденциальных данных пользователей. Прокуроры выяснили, что сотрудники Google знали о тайных настройках конфиденциальности, из-за которых пользователи практически не могут скрыть информацию о своем местоположении.

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск против Google, Facebook и Twitter за то, что в январе 2021 года его аккаунты были заблокированы на популярных платформах.