Google отримала перший державний позов за монополізм на ринку Android-додатків

Усі вже подані позови, пов'язані з Google Play, розглядатиме один суддя. Початок першого процесу призначений на квітень-2022.

Генеральні прокурори федерального округу Колумбія і 36 американських штатів 7 липня подали колективний позов на Google за порушення антимонопольного законодавства, повідомило видання Politico.

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Позов поданий до федерального суду штату Каліфорнія. Його автори говорять про домінантне положення Google на ринку додатків для операційної системи Android. Вони також проти стягування 30% комісії з розробників додатків під час продажу цифрових товарів і послуг.

Позивачі вказують, що Google контролює 90% ринку додатків для Android. Вони стверджують, що хоча Google і дозволяє використовувати для завантаження інші магазини додатків, але всіляко перешкоджає їх популярності та просуванню.

Наприклад, інші магазини додатків можна завантажити з Google Play. Таким магазинам забороняється купувати рекламу в Google або на підконтрольному їй YouTube.

Крім того, компанію звинувачують в тому, що вона робила заяви, які вводять в оману, щодо безпеки додатків, які завантажуються не з Google Play.

У своєму блозі Google назвала позов безпідставним. Вона заявила, що зміни, які позивачі вимагають ввести для магазину Google Play, "збільшують витрати для дрібних розробників, обмежують їхню здатність впроваджувати інновації і конкурувати, а також роблять додатки в екосистемі Android менш безпечними для споживачів".

Politico зазначає, що це перший позов держорганів, які намагається оскаржити контроль Google на ринку магазинів мобільних додатків для Android. Основна частина антимонопольних розслідувань, які велися або ведуться зараз проти Google, стосуються ринку інтернет-реклами.

Раніше позови проти Google, повʼязані з магазином додатків, подавали приватні компанії. У серпні минулого року позов подала Epic Games, потім була низка групових позовів, поданих від імені розробників додатків і споживачів, які стверджують, що політика Google призвела до підвищення цін.

Позов генпрокурорів поданий до того ж суду, що й інші позови щодо магазину додатків. Його заслухає той же суддя, Джеймс Донато, який призначив судовий процес за позовом Epic проти Google на квітень 2022 року.

У березні Google анонсувала, що з 1 липня знизить комісію для видавців і розробників додатків, які продають цифрові товари або послуги через магазин Google Play, з 30% до 15%. Знижену комісію також платитимтуь постачальники електронних та аудіокниг.

Пільгова ставка поширюватиметься тільки на перший $1 млн, зароблений розробником протягом року. У Google заявляли, що такий захід допоможе початківцям розробникам.

Google давно дотримується політики, згідно з якою розробники додатків повинні використовувати її платіжну систему для покупок. Поки компанія не суворо стежить за дотриманням цього правила, але пообіцяла з вересня цього року налагодити жорсткий контроль.

Це викликало бурю обурення з боку таких компаній, як Netflix, Spotify і Match Group, які поки не платять комісійні Google.

На слуханнях у Сенаті в квітні представник Google заявив, що її комісійні відповідають практиці, яка існує в галузі. Вони допомагають фінансувати інструменти для розробників і поновлення екосистеми Android.

"Якщо розробник вважає, що цінова пропозиція Google Play неадекватна, він може поширювати свої додатки кількома іншими способами", — сказав Вілсон Вайт, який відповідає в Google за політику щодо Android і Google Play.

Politico зазначило, позов до Google поданий через девʼять днів після того, як федеральний суддя у Вашингтоні відхилив антимонопольний позов Федеральної торгової комісії проти Facebook. Рішення ухвалене на тій підставі, що комісія не надала достатньо доказів того, що найбільша у світі соціальна мережа є монополією.

Нагадаємо, генеральна прокуратура Арізони подала позов проти Google за незаконний збір конфіденційних даних користувачів. Прокурори зʼясували, що співробітники Google знали про таємні налаштування конфіденційності, через які користувачі практично не можуть приховати інформацію про своє місцезнаходження.

Колишній президент США Дональд Трамп подав позов проти Google, Facebook і Twitter за те, що в січні 2021 року його акаунти були заблоковані на популярних платформах.