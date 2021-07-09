ВОЗ нашла в РФ новый штамм коронавируса, но отказалась называть его "российским"

Обнаруженную в России мутацию COVID-19 решили назвать АТ.1, поскольку "ни одна страна не должна подвергаться стигматизации".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила отслеживать вариант АТ.1 коронавируса, который был обнаружен в РФ в январе 2021 года. При этом в организации отказались называть его "российским штаммом". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру организации.

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"ВОЗ отслеживает вариант АТ.1, включенный в список для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), который впервые был обнаружен в России. Однако мы бы не называли его "российским вариантом". Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них", — заявили журналистам в пресс-службе организации в ответ на письменный запрос журналистов.

До этого в организации заявляли, что с 31 мая разновидности коронавируса, которые вызывают "обеспокоенность и интерес", будут называться буквами греческого алфавита. Российская мутация такого названия не получила и оказалась в специальном мониторинговом списке вместе с 14 другими штаммами, которые нашли на территории разных стран.

В списке — штаммы, которые в разное время находили в Бразилии, Британии, Индонезии, США, на Филиппинах и так далее.

По мнению ученых, эти наблюдение за этими штаммами должны вестись по причине того, что они могут представлять "риск в будущем". На это указывают определенные "генетические изменения".

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что в июне и начале июля штамм коронавируса "Дельта" составляет около 66% всех штаммов, которые обнаружили в стране. Остальная часть — это штамм "альфа" и классический. Помимо этого, были выявлены случаи "британского" штамма и штаммы, которые не имеют четкой классификации.

Напомним, что 6 июля в России сообщили об антирекорде по числу новых заболевших коронавирусом — прирост составил 23 378 человека, умерли за сутки 737 человек. В Москве за сутки заболели 5498 человек, умерли – 114.

Напомним, вакцины от COVID-19 защищают от серьезной болезни и смерти, но в какой степени они предохраняют от заражения и передачи вируса другим, пока не известно до конца. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава России. Они направлены в регионы, где началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших.