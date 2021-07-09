ВООЗ знайшла в РФ новий штам коронавірусу, але відмовилася називати його "російським"

Виявлену в Росії мутацію COVID-19 вирішили назвати АТ.1, оскільки "жодна країна не повинна піддаватися стигматизації".

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) вирішила відстежувати варіант АТ.1 коронавірусу, який був виявлений в РФ у січні 2021 року. При цьому в організації відмовилися називати його "російським штамом". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на штаб-квартиру організації.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"ВООЗ відстежує варіант АТ.1, включений у список для подальшого моніторингу (Alert for Further Monitoring), який вперше був виявлений у Росії. Однак, ми б не називали його "російським варіантом". Жодна країна не повинна піддаватися стигматизації за те, що виявляє варіанти і повідомляє про них", — заявили журналістам у пресслужбі організації у відповідь на письмовий запит журналістів.

До цього в організації заявляли, що з 31 травня різновиди коронавірусу, які викликають "стурбованість та інтерес", будуть називатися буквами грецького алфавіту. Російська мутація такої назви не отримала і опинилася в спеціальному моніторинговому списку разом з 14 іншими штамами, які знайшли на території різних країн.

У списку — штами, які в різний час знаходили в Бразилії, Британії, Індонезії, США, на Філіппінах тощо.

На думку вчених, ці спостереження за цими штамами повинні проводитися через те, що вони можуть представляти "ризик у майбутньому". На це вказують певні "генетичні зміни".

При цьому глава Росспоживнагляду Анна Попова заявила в ефірі телеканалу "Росія 1", що в червні та на початку липня штам коронавірусу "Дельта" становить близько 66% усіх штамів, які виявили в країні. Інша частина — це штам "альфа" і класичний. Крім цього, були виявлені випадки "британського" штаму і штами, які не мають чіткої класифікації.

Нагадаємо, що 6 липня в Росії повідомили про антирекорд за кількістю нових хворих коронавірусом — приріст становив 23 378 людей, померли за добу 737 осіб. У Москві за добу захворіли 5498 осіб, померло — 114.

Нагадаємо, вакцини від COVID-19 захищають від серйозної хвороби і смерті, але якою мірою вони захищають від зараження і передачі вірусу іншим, поки не відомо до кінця. Про це йдеться в тимчасових методичних рекомендаціях МОЗ Росії. Вони спрямовані в регіони, де почалася повторна вакцинація і вакцинація перехворілих.