737 осіб: у Росії оновлений добовий антирекорд за кількістю померлих від коронавірусу

У Москві за добу захворіли 5 498 осіб, померли — 114.

Добовий приріст кількості нових хворих коронавірусом у Росії склав 23 378, померли за добу 737 осіб — це новий максимум за весь час пандемії. Такі дані наводить оперативний штаб.

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Найбільша кількість померлих у Москві — 114, Санкт-Петербурзі — 99, Іркутській області — 33.

[ + – ] Кількість нових випадків коронавірусу в регіонах РФ

У російській столиці за добу зафіксували 5 498 нових випадків COVID-19. Услід за Москвою найбільша кількість хворих зафіксована в Московській області (2 536) і Санкт-Петербурзі (1 869).

Усього за час пандемії в Росії зареєстровано 5,66 млн випадків коронавірусної інфекції, 139 316 померлих.

[ + – ] Динаміка добової смертності від коронавірусу в РФ

Захворюваність COVID-19 в РФ зростає з початку червня, через це регіони почали вводити обовʼязкову вакцинацію для окремих категорій громадян. Також у Росії запустили програму ревакцинації. Повторно зробити щеплення можна через півроку після першої вакцинації або перенесеного COVID-19.

Нагадаємо, вакцини від COVID-19 захищають від серйозної хвороби і смерті, але в якій мірі вони захищають від зараження і передачі вірусу іншим, поки не відомо до кінця. Про це йдеться у тимчасових методичних рекомендаціях МОЗ Росії. Вони надіслані в регіони, де почалася повторна вакцинація і вакцинація людей, які перехворіли.

Серед фінських вболівальників, які повернулися із Санкт-Петербурга після матчів Євро-2020, виявлені 300 тих, хто заразилися коронавірусом.