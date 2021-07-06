737 человек: в России обновлен суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса
В Москве за сутки заболели 5498 человек, умерли – 114.
Суточный прирост числа новых заболевших коронавирусом в России составил 23 378, умерли за сутки 737 человек – это новый максимум за все время пандемии. Такие данные приводит оперативный штаб.
Наибольшее число умерших в Москве – 114, Санкт-Петербурге – 99, Иркутской области – 33.
В российской столице за сутки выявили 5 498 новых случаев COVID-19. Вслед за Москвой наибольшее число заболевших выявлено в Московской области (2 536) и Санкт-Петербурге (1 869).
Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5,66 млн случаев коронавирусной инфекции, 139 316 умерших.
Заболеваемость COVID-19 в РФ растет с начала июня, из-за этого регионы стали вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Также в России запустили программу ревакцинации. Повторно привиться можно спустя полгода после первой вакцинации или перенесенного COVID-19.
Напомним, вакцины от COVID-19 защищают от серьезной болезни и смерти, но в какой степени они предохраняют от заражения и передачи вируса другим, пока не известно до конца. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава России. Они направлены в регионы, где началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших.
Среди финских болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2020, выявлено 300 заразившихся коронавирусом.