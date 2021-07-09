Фотограф запечатлил образ бога морей во время шторма в Великобритании

Необычная фотоиллюзия была запечатлена во время прилива воды и ветра более 80 км/ч.

Фотограф ВВС Джеф Оверс сделал необычный снимок во время шторма на юге Британии. На снимке можно разглядеть лицо. Об этом сообщает BBC.

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Автор фотографии заявляет, что фотографию он сделал во время прилива и ветра более 80 км/ч. Место, где был запечатлен снимок — популярное место для фотографов. В этом месте море бьется о стену, поднимая столб брызг.

"Это стало популярным местом для фотографов, поскольку море здесь "кипит" и сильный ветер бьет волны о стену. Когда брызги поднимаются, то время от времени создаются узоры, похожие на лицо", — рассказал Оверс.

На снимке брызги разлетелись таким образом, что человеческий мозг воспринимает их как образ лица. Этот эффект называется — парейдолия, когда случайный образ воспринимается как нечто осмысленное.

Напомним, в Нью-Йорке из-за шторма пассажиры подземки выбирались из метро вплавь.