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Фотограф запечатлил образ бога морей во время шторма в Великобритании

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вид посейдона на воде
Фото: BBC

Необычная фотоиллюзия была запечатлена во время прилива воды и ветра более 80 км/ч.

Фотограф ВВС Джеф Оверс сделал необычный снимок во время шторма на юге Британии. На снимке можно разглядеть лицо. Об этом сообщает BBC.

Автор фотографии заявляет, что фотографию он сделал во время прилива и ветра более 80 км/ч. Место, где был запечатлен снимок — популярное место для фотографов. В этом месте море бьется о стену, поднимая столб брызг.

"Это стало популярным местом для фотографов, поскольку море здесь "кипит" и сильный ветер бьет волны о стену. Когда брызги поднимаются, то время от времени создаются узоры, похожие на лицо", — рассказал Оверс.

На снимке брызги разлетелись таким образом, что человеческий мозг воспринимает их как образ лица. Этот эффект называется — парейдолия, когда случайный образ воспринимается как нечто осмысленное.

Напомним, в Нью-Йорке из-за шторма пассажиры подземки выбирались из метро вплавь.