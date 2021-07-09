Фотограф зафільмував образ бога морів під час шторму у Великобританії

Незвичайна фотоілюзія була відображена під час припливу води і вітру понад 80 км/год.

Фотограф ВВС Джеф Оверс зробив незвичайний знімок під час шторму на півдні Британії. На знімку можна розгледіти обличчя. Про це повідомляє BBC.

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Автор фотографії заявляє, що фотографію він зробив під час припливу і вітру понад 80 км/год. Місце, де був зображений знімок — популярне серед фотографів. У цьому місці море б'ється об стіну, піднімаючи стовп бризків.

"Це стало популярним місцем для фотографів, оскільки море тут "кипить" і сильний вітер б'є хвилі об стіну. Коли бризки піднімаються, то час від часу створюються візерунки, схожі на обличчя", — розповів Оверс.

На знімку бризки розлетілися таким чином, що людський мозок сприймає їх як образ обличчя. Цей ефект називається — парейдолії, коли випадковий образ сприймається як щось осмислене.

Нагадаємо, у Нью-Йорку через шторм пасажири підземки вибиралися з метро вплав.