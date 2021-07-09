Фотограф зафільмував образ бога морів під час шторму у Великобританії
Незвичайна фотоілюзія була відображена під час припливу води і вітру понад 80 км/год.
Фотограф ВВС Джеф Оверс зробив незвичайний знімок під час шторму на півдні Британії. На знімку можна розгледіти обличчя. Про це повідомляє BBC.
Автор фотографії заявляє, що фотографію він зробив під час припливу і вітру понад 80 км/год. Місце, де був зображений знімок — популярне серед фотографів. У цьому місці море б'ється об стіну, піднімаючи стовп бризків.
"Це стало популярним місцем для фотографів, оскільки море тут "кипить" і сильний вітер б'є хвилі об стіну. Коли бризки піднімаються, то час від часу створюються візерунки, схожі на обличчя", — розповів Оверс.
На знімку бризки розлетілися таким чином, що людський мозок сприймає їх як образ обличчя. Цей ефект називається — парейдолії, коли випадковий образ сприймається як щось осмислене.
Нагадаємо, у Нью-Йорку через шторм пасажири підземки вибиралися з метро вплав.