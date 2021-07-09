В затопленном метро Нью-Йорка пассажиры вплавь выбирались из подземки (видео)
Шторм Эльза вызвал наводнение в Нью-Йорке, в результате чего некоторые станции городского метрополитена были затоплены.
В Нью-Йорке из-за затопления метро в результате шторма Эльза пассажиры вынуждены были вплавь выбираться из подземки.
Как информирует в пятницу, 9 июля The New York Post, причиной затопления стал мощный шторм Эльза, который пронесся по штатам Флорида, Джорджия, Южная Каролина, а также вызвал наводнение в Нью-Йорке.
"Будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", – сообщается на странице Нью-Йоркского метрополитена в Twitter.
Судя по кадрам, отдельные станции метрополитена залило водой основательно, в некоторых местах уровень воды доходил людям до пояса.
Напомним, на севере Италии из-под воды появилась деревня под названием Курон, которую затопили более 50 лет назад для создания водохранилища при гидроэлектростанции.
Также мы писали, что из затопленной пещеры в Таиланде вытащили буддийского монаха, который провел там пять дней.
Фокус сообщал о том, что Одессе грозит частичное затопление из-за возможного прорыва дамбы Хаджибейского лимана, которую не ремонтировали уже 20 лет.