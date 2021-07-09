У затопленому метро Нью-Йорка пасажири вплав вибиралися з підземки (відео)
Шторм Ельза викликав повінь у Нью-Йорку, у результаті чого деякі станції міського метрополітену були затоплені.
У Нью-Йорку через затоплення метро в результаті шторму Ельза пасажири змушені були вплав вибиратися з підземки.
Як інформує в п'ятницю, 9 липня The New York Post, причиною затоплення став потужний шторм Ельза, який пронісся по штатах Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, а також викликав повінь у Нью-Йорку.
"Будьте обережні і не заходьте на затоплені станції, поки наші бригади працюють над вирішенням цієї проблеми", — повідомляється на сторінці Нью-Йоркського метрополітену у Twitter.
Судячи з кадрів, окремі станції метрополітену залило водою грунтовно, у деяких місцях рівень води доходив людям до пояса.
Нагадаємо, на півночі Італії з-під води з'явилося село під назвою Курон, яке затопили понад 50 років тому для створення водосховища при гідроелектростанції.
Також ми писали, що із затопленої печери в Таїланді витягли буддійського ченця, який провів там п'ять днів.
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