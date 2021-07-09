У затопленому метро Нью-Йорка пасажири вплав вибиралися з підземки (відео)

Шторм Ельза викликав повінь у Нью-Йорку, у результаті чого деякі станції міського метрополітену були затоплені.

У Нью-Йорку через затоплення метро в результаті шторму Ельза пасажири змушені були вплав вибиратися з підземки.

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Як інформує в п'ятницю, 9 липня The New York Post, причиною затоплення став потужний шторм Ельза, який пронісся по штатах Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, а також викликав повінь у Нью-Йорку.

[ + – ] Потоп у Нью-Йорку

"Будьте обережні і не заходьте на затоплені станції, поки наші бригади працюють над вирішенням цієї проблеми", — повідомляється на сторінці Нью-Йоркського метрополітену у Twitter.

[ + – ] Повідомлення метрополітену

Судячи з кадрів, окремі станції метрополітену залило водою грунтовно, у деяких місцях рівень води доходив людям до пояса.

[ + – ] На вагони ллються потоки води

[ + – ] Пасажири вибираються з метро

Нагадаємо, на півночі Італії з-під води з'явилося село під назвою Курон, яке затопили понад 50 років тому для створення водосховища при гідроелектростанції.

Також ми писали, що із затопленої печери в Таїланді витягли буддійського ченця, який провів там п'ять днів.

Фокус повідомляв про те, що Одесі загрожує часткове затоплення через можливий прорив дамби Хаджибейського лиману, яку не ремонтували вже 20 років.