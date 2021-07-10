Гонорар Иуды, золото инков и покупка Манхэттена. Сколько это будет на наши деньги?

Какие известные древние платежи можно пересчитать на современные деньги.

3 тысячи долларов для Иуды

В мае нынешнего года библеисты подсчитали, сколько получил Иуда за предательство Иисуса по современным меркам.

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Согласно одной из версий, 30 сребреников эквивалентны одному римскому динарию. Римский солдат получал около 225 динариев вознаграждения ежегодно. Для сравнения, американский солдат получает около $25 тыс. в год. Следовательно, Иуда продал Иисуса за $3 тыс.

[ + – ] 30 сребреников: гонорар Иуды за предательство Христа

По другой версии, 30 монет — это цена платы за невольника. Согласно Freedom Project сети CNN, которая занимается прекращением современной работорговли, "за невольника платили в среднем $90". Это означает, что Иуде заплатили за предательство Иисуса на наши деньги от $90 до $3 тыс.

Сколько стоил билет на "Титаник"

В 2022 году в плавание из Дубая (ОАЄ) в Саутгемптон (Великобритания), а затем через Атлантический океан в Нью-Йорк (США) должен отправиться круизный лайнер The Titanic II. По информации СМИ, он будет точной копией затонувшего в 1912 году трансатлантического парохода "Титаник". Лайнер проследует по тому же маршруту, который планировал пройти его предшественник, и остановится возле места, где пароход столкнулся с айсбергом, чтобы провести поминальную службу. Стоимость билетов на современный корабль от $2700 до $11 тыс.

[ + – ] Сколько стоил билет на "Титаник"?

• Цена койко-места на "Титаник" 1912 года, если перевести на современные деньги, стартовала от $114 и достигала $342

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• Во втором классе цена билета разнилась от $550 до $2200

• Стоимость люксов в первом классе достигала $30 тыс.

6 тонн золота за вождя инков

Правитель инков Атауальпа был захвачен в плен конкистадором Франсиско Писарро. На выкуп вождя индейцы заполнили золотыми изделиями комнату в замке на высоту человека с поднятой рукой. Вышло 5 993 кг золота в виде различных чаш, кубков, утвари из храмов. Все было переплавлено в слитки и отправлено в Испанию. На сегодня сумму выкупа оценивают в $6,8 млрд.

[ + – ] Золото инков не помогло выкупить Атауальпу

• Сокровища переплавляли в слитки больше месяца, с 13 мая по 18 июня 1533 года

• После получения выкупа испанцы убили Атауальпу

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First we take Manhattan! Центр Нью-Йорка — за копейки

4 мая 1626 года третий директор Новых Нидерландов — так называлась голландская колония в Северной Америке с 1625-го по 1667 год — Петер Минейт купил у индейцев нынешний центр Нью-Йорка, Манхэттен, на котором тогда уже обживались его соотечественники, за скромный набор материальных ценностей: ножи, бусы, одеяла и ром общей стоимостью 60 гульденов. При пересчете на доллары, появившиеся в этих землях примерно через 160 лет, это составило $24 США.

[ + – ] Манхэттен купили у индейцев за 60 гульденов

• По современным меркам, как пишут эксперты, с учетом инфляции Манхэттен обошелся голландцам примерно в $1 тыс.

• Сегодня стоимость земель острова ориентировочно оценивают в $49 млрд