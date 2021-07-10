Гонорар Иуды, золото инков и покупка Манхэттена. Сколько это будет на наши деньги?
Какие известные древние платежи можно пересчитать на современные деньги.
3 тысячи долларов для Иуды
В мае нынешнего года библеисты подсчитали, сколько получил Иуда за предательство Иисуса по современным меркам.
Согласно одной из версий, 30 сребреников эквивалентны одному римскому динарию. Римский солдат получал около 225 динариев вознаграждения ежегодно. Для сравнения, американский солдат получает около $25 тыс. в год. Следовательно, Иуда продал Иисуса за $3 тыс.
По другой версии, 30 монет — это цена платы за невольника. Согласно Freedom Project сети CNN, которая занимается прекращением современной работорговли, "за невольника платили в среднем $90". Это означает, что Иуде заплатили за предательство Иисуса на наши деньги от $90 до $3 тыс.
Сколько стоил билет на "Титаник"
В 2022 году в плавание из Дубая (ОАЄ) в Саутгемптон (Великобритания), а затем через Атлантический океан в Нью-Йорк (США) должен отправиться круизный лайнер The Titanic II. По информации СМИ, он будет точной копией затонувшего в 1912 году трансатлантического парохода "Титаник". Лайнер проследует по тому же маршруту, который планировал пройти его предшественник, и остановится возле места, где пароход столкнулся с айсбергом, чтобы провести поминальную службу. Стоимость билетов на современный корабль от $2700 до $11 тыс.
• Цена койко-места на "Титаник" 1912 года, если перевести на современные деньги, стартовала от $114 и достигала $342Важно
• Во втором классе цена билета разнилась от $550 до $2200
• Стоимость люксов в первом классе достигала $30 тыс.
6 тонн золота за вождя инков
Правитель инков Атауальпа был захвачен в плен конкистадором Франсиско Писарро. На выкуп вождя индейцы заполнили золотыми изделиями комнату в замке на высоту человека с поднятой рукой. Вышло 5 993 кг золота в виде различных чаш, кубков, утвари из храмов. Все было переплавлено в слитки и отправлено в Испанию. На сегодня сумму выкупа оценивают в $6,8 млрд.
• Сокровища переплавляли в слитки больше месяца, с 13 мая по 18 июня 1533 года
• После получения выкупа испанцы убили АтауальпуВажно
First we take Manhattan! Центр Нью-Йорка — за копейки
4 мая 1626 года третий директор Новых Нидерландов — так называлась голландская колония в Северной Америке с 1625-го по 1667 год — Петер Минейт купил у индейцев нынешний центр Нью-Йорка, Манхэттен, на котором тогда уже обживались его соотечественники, за скромный набор материальных ценностей: ножи, бусы, одеяла и ром общей стоимостью 60 гульденов. При пересчете на доллары, появившиеся в этих землях примерно через 160 лет, это составило $24 США.
• По современным меркам, как пишут эксперты, с учетом инфляции Манхэттен обошелся голландцам примерно в $1 тыс.
• Сегодня стоимость земель острова ориентировочно оценивают в $49 млрд