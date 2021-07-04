Новые открытия археологов. Таблички с проклятьями, затерянная столица и секреты Вселенной

Какие артефакты древнего мира удалось раздобыть археологам в Турции, Египте и Китае?

Календарь империи хеттов: храм на скале Язылыкая в Турции

Древний храм хеттов на скале Язылыкая в Турции ученые обнаружили еще в 1834 году и целых 200 лет не могли раскрыть тайну его предназначения. Храм состоит из нескольких помещений, украшенных 90 рельефными фигурами богов, высеченными в скале. В июне нынешнего года международная группа археологов выяснила, что святилище символизирует космос, а на стенах изображен порядок сотворения мира.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Барельеф в древнем храме хеттов на скале Язылыкая изображает сотворение мира

• Космос хеттов состоит из трех статических уровней: Земли, где живут люди, неба над ними и подземного мира, а также включает смену циклов дня и ночи, лета и зимы

• Изображения, по словам ученых, настолько точные, что сегодня их можно использовать в качестве календаря

Проклятья Древней Греции: таблички, найденные в Афинах

В середине июня 2021 года исследователи Немецкого археологического института обнаружили в Афинах 30 свинцовых табличек с "проклятыми" посланиями, которым более 2500 лет. Жители Древней Греции таким образом просили богов причинить вред своим недругам. В послании указывалось имя получателя — отправителя никогда не упоминали. Таблички нашли в колодце в районе Керамейкоса, главного могильника древних Афин.

[ + – ] Так выглядят древнегреческие проклятия

• Колодец был единственным способом "связаться" с подземным миром, так как во времена правления Деметриоса Фалеронского (317–307 гг. до н.э.) горожанам запретили приносить подобные послания на кладбище

Важно

Пришедшие сквозь время. В Турции обнаружили терракотовые фигурки возрастом 2 тыс. лет (фото)

• Кроме колодца афиняне иногда клали проклятые предметы в гробницы, надеясь, что мертвые унесут заклинания в подземный мир

Кладбище царства Шу: золотые и бронзовые маски

В древнем китайском городе Саньсиндуи, примерно в 1500 км к юго-западу от Пекина, в конце мая археологи обнаружили шесть ритуальных ям, которым более трех тысяч лет. При раскопках исследователи нашли около 500 артефактов, среди которых золотые и бронзовые маски. По словам ученых, человеческих скелетов в ямах не было. По одной из версий, тела могли сжигать во время ритуальных церемоний, а ямы использовали для захоронения ритуальных принадлежностей.

[ + – ] Маска царства Шу

• Кроме масок археологи раскопали бронзовые артефакты с гравюрами драконов и коров, миниатюрные скульптуры из слоновой кости, шелк, рис

Затерянная столица Древнего Египта

Этой весной неподалеку от древних Фив команда египетских археологов обнаружила затерянный город Ахетатон, существовавший в XIV веке до н. э., во времена правления фараонов Аменхотепа III и его сына Эхнатона, и при последнем бывший столицей Древнего Египта. Местные жители занимались прядением, ткачеством и изготовлением изделий из стекла и металла. Также в городе было налажено производство декоративных предметов, мебели и керамики.

[ + – ] Египетский кувшин

Важно

Золото смерти. Знаменитые драгоценные маски, найденные в захоронениях

• Уникальным артефактом ученые называют сосуд со следами сушеного мяса и подписью: "37 год. Мясо для третьего праздника Хеб Сед с бойни скотного двора Кха, приготовленное мясником Луви"

• По словам исследователей, через год после изготовления этого горшка город был заброшен, а столицу перенесли в Амарну