Нові відкриття археологів. Таблички з прокльонами, загублена столиця і таємниці Всесвіту

Які артефакти стародавнього світу вдалося роздобути археологам у Туреччині, Єгипті та Китаї?

Календар імперії хетів: храм на скелі Язилика в Туреччині

Стародавній храм хетів на скелі Язилика в Туреччині вчені виявили ще в 1834 році і цілих 200 років не могли розкрити таємницю його призначення. Храм складається з декількох приміщень, прикрашених 90 рельєфними фігурами богів, висіченими в скелі. У червні нинішнього року міжнародна група археологів з'ясувала, що святилище символізує космос, а на стінах зображено порядок створення світу.

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[ + – ] Барельєф у древньому храмі хетів на скелі Язилика зображує створення світу

• Космос хетів складається з трьох статичних рівнів: Землі, де живуть люди, неба над ними і підземного світу, а також включає зміну циклів дня і ночі, літа і зими

• Зображення, за словами вчених, настільки точні, що сьогодні їх можна використовувати в ролі календаря

Прокляття Стародавньої Греції: таблички, знайдені в Афінах

У середині червня 2021 року дослідники Німецького археологічного інституту виявили в Афінах 30 свинцевих табличок з "проклятими" посланнями, яким понад 2500 років. Жителі Стародавньої Греції таким чином просили богів заподіяти шкоду своїм недругам. У посланні вказувалося ім'я одержувача — відправника ніколи не згадували. Таблички знайшли в колодязі в районі Керамейкос, головного могильника древніх Афін.

[ + – ] Так виглядають давньогрецькі прокляття

• Колодязь був єдиним способом "зв'язку" з підземним світом, адже за часів правління Деметріоса Фалеронського (317-307 рр. до н.е.) городянам заборонили приносити подібні послання на кладовище

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Ті, хто пройшли крізь час. У Туреччині виявили теракотові фігурки віком 2 тис. років (фото)

• Крім колодязя, афіняни іноді клали прокляті предмети в гробниці, сподіваючись, що мертві віднесуть заклинання в підземний світ

Кладовище царства Шу: золоті і бронзові маски

У стародавньому китайському місті Саньсіндуі, приблизно за 1500 км на північний захід від Пекіна, у кінці травня археологи виявили шість ритуальних ям, яким понад три тисячі років. При розкопках дослідники знайшли близько 500 артефактів, серед яких золоті і бронзові маски. За словами вчених, людських скелетів у ямах не було. За однією з версій, тіла могли спалювати під час ритуальних церемоній, а ями використовували для поховання ритуального приладдя.

[ + – ] Маска царства Шу

• Крім масок, археологи розкопали бронзові артефакти з гравюрами драконів і корів, мініатюрні скульптури зі слонової кістки, шовк, рис

Загублена столиця Стародавнього Єгипту

Цієї весни неподалік від стародавніх Фів команда єгипетських археологів виявила загублене місто Ахетатон, що існувало в XIV столітті до н. е., за часів правління фараонів Аменхотепа III і його сина Ехнатона, і за останнього було столицею Стародавнього Єгипту. Місцеві жителі займалися прядінням, ткацтвом і виготовленням виробів зі скла і металу. Також у місті було налагоджено виробництво декоративних предметів, меблів і кераміки.

[ + – ] Єгипетський глечик

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Золото смерті. Знамениті дорогоцінні маски, знайдені у похованнях

• Унікальним артефактом учені називають посудину зі слідами сушеного м'яса і підписом: "37 рік. М'ясо для третього свята Хеб Сед з бійні скотного двору Кха, приготоване м'ясником Луві"

• За словами дослідників, через рік після виготовлення цього горщика місто було покинуте, а столицю перенесли в Амарну