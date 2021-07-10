Гонорар Иуды, золото инков и покупка Манхэттена. Сколько это будет на наши деньги?

Какие известные древние платежи можно пересчитать на современные деньги.

3 тисячі доларів для Іуди

У травні нинішнього року біблеїсти підрахували, скільки отримав Іуда за зраду Ісуса за сучасними мірками.

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Згідно з однією з версій, 30 срібняків еквівалентні одному римському динарію. Римський солдат отримував близько 225 динаріїв винагороди щорічно. Для порівняння, американський солдат отримує близько $25 тис. На рік. Отже, Іуда продав Ісуса за $3 тис.

[ + – ] 30 срібняків: гонорар Іуди за зраду Христа

За іншою версією, 30 монет — це ціна плати за невільника. Згідно Freedom Project мережі CNN, яка займається припиненням сучасної работоргівлі, "за невільника платили в середньому $ 90". Це означає, що Іуді заплатили за зраду Ісуса на наші гроші від $90 до $3 тис.

Скільки коштував квиток на "Титанік"

У 2022 році в плавання з Дубая (ОАЄ) в Саутгемптон (Великобританія), а потім через Атлантичний океан до Нью-Йорка (США) повинен відправитися круїзний лайнер The Titanic II. За інформацією ЗМІ, він буде точною копією затонулого в 1912 році трансатлантичного пароплава "Титанік". Лайнер пройде по тому ж маршруту, який планував пройти його попередник, і зупиниться біля місця, де пароплав зіткнувся з айсбергом, щоб провести поминальну службу. Вартість квитків на сучасний корабель від $2700 до $11 тис.

[ + – ] Скільки коштував квиток на "Титанік"?

• Ціна койко-місця на "Титанік" 1912 року, якщо перевести на сучасні гроші, стартувала від $114 і досягала $342

• У другому класі ціна квитка різнився від $550 до $2200.

• Вартість люксів в першому класі досягала $30 тис.

6 тонн золота за вождя інків

Правитель інків Атауальпа був захоплений в полон конкістадором Франсиско Пісарро. На викуп вождя індіанці заповнили золотими виробами кімнату в замку на висоту людини з піднятою рукою. Вийшло 5 993 кг золота у вигляді різних чаш, кубків, начиння з храмів. Все було переплавлене в злитки і відправлено в Іспанію. На сьогодні суму викупу оцінюють в $6,8 млрд.

[ + – ] Золото інків не допомогло викупити Атауальпу

• Скарби переплавляли в злитки більше місяця, з 13 травня по 18 червня 1533 року

• Після отримання викупу іспанці вбили Атауальпу

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First we take Manhattan! Центр Нью-Йорка — за копійки

4 травня 1626 року третій директор Нових Нідерландів — так називалася голландська колонія в Північній Америці з 1625-го по 1667 рік — Петер Мінейт купив у індіанців нинішній центр Нью-Йорка, Манхеттен, на якому тоді вже обживали його співвітчизники, за скромний набір матеріальних цінностей : ножі, намисто, ковдри і ром загальною вартістю 60 гульденів. При перерахунку на долари, що зʼявилися в цих землях приблизно через 160 років, це склало $24 США.

[ + – ] Манхеттен купили у індіанців за 60 гульденів

• За сучасними мірками, як пишуть експерти, з урахуванням інфляції Манхеттен обійшовся голландцям приблизно в $ 1 тис.

• Сьогодні вартість земель острова орієнтовно оцінюють в $49 млрд