Папа Римский впервые после операции появился перед верующими (видео)
Понтифик призвал сделать медицинское обслуживание бесплатным и общедоступным, осудив при этом насилие в Гаити.
Папа Римский Франциск в воскресенье, 11 июля, впервые после перенесенной операции на кишечнике появился на публике.
Как информирует Reuters, понтифик прочел свою еженедельную молитву с балкона римской клиники, где он проходит реабилитацию после операции.
Франциск пробыл на балконе около 10 минут, читая текст с листа бумаги, но кроме этого он добавил к своей проповеди импровизированные реплики.
К примеру, Папа считает, что медицинское обслуживание должно быть доступным для каждого человека.
"За дни, которые я провел в больнице, еще раз убедился, как важно иметь хорошую систему здравоохранения, которая будет доступна для всех, как это существует в Италии и других странах", – заявил он.
Более того, убежден понтифик, медицина должна быть бесплатной.
"Служба здравоохранения, являющаяся бесплатной и доступной всем… Это драгоценное благо не должно быть потеряно", – считает он.
В своей речи Франциск призвал также прекратить "виток насилия" на Гаити, где в ночь с 6 на 7 июля был убит президент страны Жовенель Моиз.
Reuters отметило, что в речи понтифика была слышна одышка, а его голос иногда был хриплым.
"В молодости ему удалили часть легкого", – напомнили в агентстве.
Напомним, в воскресенье, 4 июля Папа Римский лег в римскую клинику имени Джемелли, где ему провели плановую операцию в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярная болезнь кишечника).
До этого сообщалось, что папа Римский Франциск привился от коронавируса.
Также известно, что врачи советовали папе Римскому сесть на диету для облегчения его ишиаса. Они считают, что избавление от лишнего веса облегчит понтифику боли в спине.