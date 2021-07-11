Папа Римский впервые после операции появился перед верующими (видео)

Понтифик призвал сделать медицинское обслуживание бесплатным и общедоступным, осудив при этом насилие в Гаити.

Папа Римский Франциск в воскресенье, 11 июля, впервые после перенесенной операции на кишечнике появился на публике.

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Как информирует Reuters, понтифик прочел свою еженедельную молитву с балкона римской клиники, где он проходит реабилитацию после операции.

Франциск пробыл на балконе около 10 минут, читая текст с листа бумаги, но кроме этого он добавил к своей проповеди импровизированные реплики.

К примеру, Папа считает, что медицинское обслуживание должно быть доступным для каждого человека.

"За дни, которые я провел в больнице, еще раз убедился, как важно иметь хорошую систему здравоохранения, которая будет доступна для всех, как это существует в Италии и других странах", – заявил он.

Более того, убежден понтифик, медицина должна быть бесплатной.

"Служба здравоохранения, являющаяся бесплатной и доступной всем… Это драгоценное благо не должно быть потеряно", – считает он.

[ + – ] Выступление понтифика

В своей речи Франциск призвал также прекратить "виток насилия" на Гаити, где в ночь с 6 на 7 июля был убит президент страны Жовенель Моиз.

Reuters отметило, что в речи понтифика была слышна одышка, а его голос иногда был хриплым.

"В молодости ему удалили часть легкого", – напомнили в агентстве.

Напомним, в воскресенье, 4 июля Папа Римский лег в римскую клинику имени Джемелли, где ему провели плановую операцию в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярная болезнь кишечника).

До этого сообщалось, что папа Римский Франциск привился от коронавируса.

[ + – ] Вакцинация понтифика

Также известно, что врачи советовали папе Римскому сесть на диету для облегчения его ишиаса. Они считают, что избавление от лишнего веса облегчит понтифику боли в спине.