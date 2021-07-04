Папа Римский лег в клинику на операцию
Понтифику проведут плановую операцию на кишечнике.
Папе Римскому Франциску проведут операцию на кишечнике.
Как сообщает в воскресенье, 4 июля портал Vatican News, понтифик лег в римскую клинику имени Джемелли, где ему проведут плановую операцию в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярная болезнь кишечника).
Директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни пообещал своевременно и оперативно информировать верующих о состоянии здоровья Франциска.
Отметим, ранее врачи посоветовали папе Римскому сесть на диету для облегчения его ишиаса. Они считают, что избавление от лишнего веса облегчит понтифику боли в спине.
До этого сообщалось, что папа Римский Франциск привился от коронавируса.
Напомним, Папа Римский Франциск назвал секс и хорошую пищу "божественным" удовольствием.
Также Фокус рассказывал, где понтифик намерен умереть и быть похороненным.