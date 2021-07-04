Папа Римский лег в клинику на операцию

Понтифику проведут плановую операцию на кишечнике.

Папе Римскому Франциску проведут операцию на кишечнике.

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Как сообщает в воскресенье, 4 июля портал Vatican News, понтифик лег в римскую клинику имени Джемелли, где ему проведут плановую операцию в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярная болезнь кишечника).

Директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни пообещал своевременно и оперативно информировать верующих о состоянии здоровья Франциска.

Отметим, ранее врачи посоветовали папе Римскому сесть на диету для облегчения его ишиаса. Они считают, что избавление от лишнего веса облегчит понтифику боли в спине.

До этого сообщалось, что папа Римский Франциск привился от коронавируса.

[ + – ] Сообщение о вакцинации понтифика

Напомним, Папа Римский Франциск назвал секс и хорошую пищу "божественным" удовольствием.

Также Фокус рассказывал, где понтифик намерен умереть и быть похороненным.