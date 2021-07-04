Папа Римський ліг в клініку на операцію

Понтифіку проведуть планову операцію на кишечнику.

Папі Римському Франциску проведуть операцію на кишечнику.

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Як повідомляє в неділю, 4 липня портал Vatican News, понтифік ліг в римську клініку імені Джемеллі, де йому проведуть планову операцію в зв'язку з симптоматичним стенозом (дивертикулярна хвороба кишечника).

Директор прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні пообіцяв своєчасно і оперативно інформувати віруючих про стан здоров'я Франциска.

Відзначимо, раніше лікарі порадили папі Римському сісти на дієту для полегшення його ішіасу. Вони вважають, що позбавлення від зайвої ваги полегшить понтифіку болі в спині.

До цього повідомлялося, що Папа Римський Франциск прищепився від коронавіруса.

[ + – ] Повідомлення про вакцинацію понтифіка

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав секс і хорошу їжу "божественним" задоволенням.

Також Фокус розповідав, де понтифік має намір померти і бути похованим.