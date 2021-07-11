Папа Римський вперше після операції з'явився перед віруючими (відео)

Понтифік закликав зробити медичне обслуговування безкоштовним і загальнодоступним, засудивши при цьому насильство в Гаїті.

Папа Римський Франциск в неділю, 11 липня, вперше після перенесеної операції на кишечнику з'явився на публіці.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як інформує Reuters, понтифік прочитав свою щотижневу молитву з балкона римської клініки, де він проходить реабілітацію після операції.

Франциск був на балконі близько 10 хвилин, читаючи текст з аркуша паперу, але крім цього він додав до своєї проповіді імпровізовані репліки.

Наприклад, Папа вважає, що медичне обслуговування має бути доступним для кожної людини.

"За дні, які я провів у лікарні, ще раз переконався, як важливо мати хорошу систему охорони здоров'я, яка буде доступна для всіх, як це існує в Італії та інших країнах", — заявив він.

Більш того, переконаний понтифік, медицина повинна бути безкоштовною.

"Служба охорони здоров'я, що є безкоштовною і доступною всім ... Це дорогоцінне благо не повинно бути втрачено", — вважає він.

[ + – ] Виступ понтифіка

У своїй промові Франциск закликав також припинити "виток насильства" на Гаїті, де в ніч з 6 на 7 липня був убитий президент країни Жовенель Моїз.

Reuters відзначило, що в промові понтифіка було чути задишка, а його голос іноді був хрипким.

"У молодості йому видалили частину легкого", — нагадали в агентстві.

Нагадаємо, в неділю, 4 липня Папа Римський ліг в римську клініку імені Джемеллі, де йому провели планову операцію в зв'язку з симптоматичним стенозом (дивертикулярна хвороба кишечника).

До цього повідомлялося, що Папа Римський Франциск прищепився від коронавіруса.

[ + – ] вакцинація понтифіка

Також відомо, що лікарі радили папі Римському сісти на дієту для полегшення його ішіасу. Вони вважають, що позбавлення від зайвої ваги полегшить понтифіку болі в спині.