Папа Римський вперше після операції з'явився перед віруючими (відео)
Понтифік закликав зробити медичне обслуговування безкоштовним і загальнодоступним, засудивши при цьому насильство в Гаїті.
Папа Римський Франциск в неділю, 11 липня, вперше після перенесеної операції на кишечнику з'явився на публіці.
Як інформує Reuters, понтифік прочитав свою щотижневу молитву з балкона римської клініки, де він проходить реабілітацію після операції.
Франциск був на балконі близько 10 хвилин, читаючи текст з аркуша паперу, але крім цього він додав до своєї проповіді імпровізовані репліки.
Наприклад, Папа вважає, що медичне обслуговування має бути доступним для кожної людини.
"За дні, які я провів у лікарні, ще раз переконався, як важливо мати хорошу систему охорони здоров'я, яка буде доступна для всіх, як це існує в Італії та інших країнах", — заявив він.
Більш того, переконаний понтифік, медицина повинна бути безкоштовною.
"Служба охорони здоров'я, що є безкоштовною і доступною всім ... Це дорогоцінне благо не повинно бути втрачено", — вважає він.
У своїй промові Франциск закликав також припинити "виток насильства" на Гаїті, де в ніч з 6 на 7 липня був убитий президент країни Жовенель Моїз.
Reuters відзначило, що в промові понтифіка було чути задишка, а його голос іноді був хрипким.
"У молодості йому видалили частину легкого", — нагадали в агентстві.
Нагадаємо, в неділю, 4 липня Папа Римський ліг в римську клініку імені Джемеллі, де йому провели планову операцію в зв'язку з симптоматичним стенозом (дивертикулярна хвороба кишечника).
До цього повідомлялося, що Папа Римський Франциск прищепився від коронавіруса.
Також відомо, що лікарі радили папі Римському сісти на дієту для полегшення його ішіасу. Вони вважають, що позбавлення від зайвої ваги полегшить понтифіку болі в спині.