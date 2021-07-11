Открывший аварийный люк самолета в РФ мужчина летел в Турцию с любовницей – СМИ (фото)

Виновником инцидента, утверждают журналисты, оказался преподаватель консерватории. По прилету из отдыха ему грозит штраф

Сегодня, 11 июля, рейс Москва – Анталья не вылетел в назначенное время из-за пассажира на борту, который открыл аварийный люк самолета и в итоге опустился спасательный трап.

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Как сообщает Telegram-канал 112 пассажиром открывшим люк оказался преподаватель консерватории Владимир Кузнецов. Лауреат международных конкурсов, получил множество премий за лучшее исполнение произведений русских композиторов.

По информации 112, личность пассажира удалось установить благодаря другой пассажирке рейса Москва-Анталья, которая выложила фотографию мужчины в соцсети.

Владимир Кузнецов успел улететь в Анталью. Однако по прилету с ним будут разбираться сотрудники полиции, сообщает 112.

По информации Telegram-канала 112, оказалось, что жена преподавателя даже не знала, что он полетел в Турцию с другой женщиной.

Фокус уже писал об этом инциденте. Из-за поломки электрооборудования по сообщениям очевидцев в самолете не работал кондиционер. Некоторые пассажиры даже теряли сознание.