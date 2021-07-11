Чоловік, який відкрив аварійний люк літака в РФ летів до Туреччини з коханкою — ЗМІ (фото)

Винуватцем інциденту, як стверджують журналісти, виявився викладач консерваторії. По прильоту з відпочинку йому загрожує штраф

Сьогодні, 11 липня, рейс Москва — Анталья не вилетів в призначений час через пасажира на борту, який відкрив аварійний люк літака і в підсумку опустився рятувальний трап.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляє Telegram-канал 112 пасажиром відкрив люк виявився викладач консерваторії Володимир Кузнєцов. Лауреат міжнародних конкурсів, отримав безліч премій за краще виконання творів російських композиторів.

За інформацією 112, особу пасажира вдалося встановити завдяки іншій пасажирці рейсу Москва-Анталья, яка виклала фотографію чоловіка в соцмережі.

Володимир Кузнєцов встиг відлетіти в Анталью. Однак після прильоту з ним будуть розбиратися співробітники поліції, повідомляє 112.

За інформацією Telegram-каналу 112, виявилося, що дружина викладача навіть не знала, що він полетів до Туреччини з іншою жінкою.

Фокус вже писав про цей інцидент. Через поломку електрообладнання за повідомленнями очевидців в літаку не працював кондиціонер. Деякі пасажири навіть непритомніли.