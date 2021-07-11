ЦИК Молдовы опубликовал первые результаты выборов в парламент Молдовы (фото)

По предварительным данным, президентская партия Майи Санду "Действие и солидарность" получает больше всего голосов на парламентских выборах в Молдове.

По итогам состоявшихся в воскресенье, 11 июля досрочных выборов в парламент Молдавии проходят президентская Партия действия и солидарности (ПДС), Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС), а также партия "Шор".

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Как информирует ТАСС, предварительные результаты после обработки 32% протоколов сообщила Центральная избирательная комиссия.

Согласно информации ЦИК Молдовы, Партия действия и солидарности получает 41%, Избирательный блок коммунистов и социалистов – 34%, "Шор" — 9,3%.

По данным ЦИК, явка на этих выборах составила около 48 процентов.

[ + – ] Голосование на досрочных парламентских выборах в Молдове [ + – ] Выборы в Молдове [ + – ] Парламентские выборы в Молдове [ + – ] Участница выборов в Молдове

"Завтра в 10.00 на брифинге ЦИК сообщит предварительный баланс по подведению итогов досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года", – пообещали в ведомстве.

Остальные политсилы, по предварительным данным, не преодолевают избирательный барьер.

Сообщается, что в досрочных парламентских выборах приняли главным оппонентом ПДС стал ИБКС во главе с экс-президентами Молдовы Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Кроме них, в выборах принимали участие еще 20 партий.

Приняла участие в выборах и действующий президент страны Майя Санду, проголосовав на одном из избирательных участков.

[ + – ] Президент Молдовы Майя Санду

Согласно законодательству Молдовы для прохождения в парламент политсилам нужно преодолеть пятипроцентный барьер, избирательным блокам – барьер в 7%, а независимым кандидатам – двухпроцентный барьер.

Напомним, 28 апреля президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента страны и назначила дату досрочных выборов.

Перед этим правительство Молдовы ввело чрезвычайное положение с 1 апреля до 30 мая из-за эпидемии коронавируса. Санду отрицательно отреагировала на данное решение, заявив, что введение ЧП – это попытка отложить роспуск парламента.