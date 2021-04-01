В Молдове из-за сложной ситуации с коронавирусом вводят режим ЧП на два месяца
Данное решение предусматривает запрет на проведение выборов. Поэтому, президент Майя Санду считает, что это попытка отложить роспуск парламента.
Правительство Молдовы вводит чрезвычайное положение до 30 мая из-за эпидемии коронавируса. Решение приняли 52 депутата парламента страны. Об этом сообщает NewsMaker.md.
Исполняющий обязанности премьер-министра страны Аурелиу Чоко сообщил, что для определения перечня ограничений, которые будут введены на время действия ЧП, Нацкомиссия общественного здоровья страны соберется на 1 апреля.
Согласно законодательству Молдовы, режим чрезвычайного положения предполагает, что в стране нельзя проводить выборы, а правительство получает больше полномочий.
В свою очередь, президент Молдовы Майя Санду говорит, что введение ЧП — попытка отложить роспуск парламента.
"То, что произошло сегодня, не забота о здоровье людей. Это пустое решение. В нем не сказано, что означает чрезвычайное положение, как эти меры помогут сократить число случаев заражения COVID-19. Считаю, что это попытка отложить роспуск парламента", — говорит президент страны.
Санду заявляет, что ждет от правительства страны план действий, который уменьшит число новых случаев COVID-19.
Предполагается, что будут введены такие ограничения: установление специального режима въезда/выезда из страны; установление особого режима передвижения на территории Молдовы; введение карантинного режима и принятие других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий; установление особого режима работы для всех субъектов; запрет на проведение митингов, публичных демонстраций и других массовых акций, пишет Protv.md.
В Молдове за последние сутки у 1871 человека диагностировали коронавирус, в том числе у 46 медработников. Число заразившихся в стране увеличилось до 230 241 человека.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду встретилась с российским послом Олегом Васнецовым и попросила доступа к вакцине "Спутник V". Она считает, что в стране необходимо обеспечить доступ граждан Молдовы к "эффективным вакцинам всех типов".
Кроме того, Санду провела заседание Высшего совета безопасности страны. Одной из тем, которое обсуждалось на заседании, стало управление имуществом, находящимся на территории Украины, в частности – многочисленными санаториями. Кроме того, обсуждалась борьба с контрабандой и трафиком наркотиков с украинской территории.