Президент Молдовы созывает Совбез из-за Украины

На заседании обсудят полуразрушенные молдавские государственные базы отдыха в Украине, которые якобы хотят обанкротить.

Президент Молдовы Майя Санду намерена провести заседание Высшего совета безопасности страны. Как сообщает местное издание Newsmaker, одной из тем, которые обсудят на заседании, станет управление имуществом, находящимся на территории Украины, в частности – многочисленными санаториями.

Также участники заседания, которое назначено на 11.00 30 марта, обсудят борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков с украинской территории.

Следует отметить, что в январе президент Молдовы Майя Санду приезжала в Киев, где встречалась со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тогда одной из тем обсуждения стала именно борьба с контрабандой. Стороны договаривались о создании Президентского Совета для решения совместных задач Украины и Молдовы. Также во время встречи лидеры стран коснулись проблемы с молдавскими государственными объектами на украинской территории.

До этого вице-председатель молдовской партии "Достоинство и правда" Александр Слусарь заявлял о семи санаториях и базах отдыха в Сергеевке Одесской области, которые находятся "в плачевном состоянии, до которого их намеренно доводят, чтобы незаконно продать по низким ценам".

Помимо этого, в прошлом году журналисты сообщали, что в поселке Затока Одесской области разрушили базу отдыха "Мечта", которая принадлежит Молдове, чтобы на оставшемся участке построить частную гостиницу. Александр Слусарь тогда обвинил Агентство публичной собственности Молдовы в бездействии и халатности по отношению к госимуществу.

[ + – ] От базы отдыха "Мечта" в Затоке, по словам журналистов, остался лишь фундамент Фото: newsmaker.md

Слусарь неоднократно призывал включить эту проблему в повестку ближайшего заседания Высшего совета безопасности при президенте. Парламентарий утверждает, что "ситуация с управлением общественным имуществом Молдовы в соседней стране более чем серьезна". Слусарь упоминал также о других предприятиях, среди которых молдавские санатории в Трускавце, Одессе, гранитные карьеры в Первомайске и Черновцах.

Отметим, 12 января президент Молдовы Майя Санду совершила свой первый зарубежный визит в Украину. Ранее Санду сообщала, что целью этого визита является "восстановление отношений между соседями".

Санду и Зеленский уже встречались в Киеве – в июле 2019 года. Тогда Зеленский и Санду, которая была на должности премьер-министра страны, обсудили экономическое сотрудничество между странами. Санду тогда заверила, что рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный фактор собственной безопасности. Зеленский же заявил, что Молдова и Украина не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания Россией федерализации.