Президент Молдови скликає Раду безпеки через Україну

На засіданні обговорять напівзруйновані молдавські державні бази відпочинку в Україні, які нібито хочуть довести до банкрутства.

Президент Молдови Майя Санду має намір провести засідання Вищої ради безпеки країни. Як повідомляє місцеве видання Newsmaker, однією з тем, які обговорять на засіданні, стане управління майном, що перебуває на території України, зокрема — численними санаторіями.

Також учасники засідання, яке призначене на 11:00 30 березня, обговорять боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків з української території.

Варто зазначити, що в січні президент Молдови Майя Санду приїжджала до Києва, де зустрічалася зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Тоді однією з тем обговорення стала саме боротьба з контрабандою. Сторони домовлялися про створення Президентської Ради для вирішення спільних завдань України і Молдови. Також під час зустрічі лідери країн торкнулися проблеми з молдавськими державними об'єктами на українській території.

До цього віце-голова молдовського партії "Гідність і правда" Олександр Слусар заявляв про сім санаторіїв та баз відпочинку в Сергіївці Одеської області, які знаходяться "в жалюгідному стані, до якого їх навмисно доводять, щоб незаконно продати за низькими цінами".

Крім цього, минулого року журналісти повідомляли, що у селищі Затока Одеської області зруйнували базу відпочинку "Мрія", яка належить Молдові, щоб на що залишеній ділянці побудувати приватний готель. Олександр Слусар тоді звинуватив Агентство публічної власності Молдови у бездіяльності та халатності по відношенню до держмайна.

[ + – ] Від бази відпочинку "Мрія" в Затоці, за словами журналістів, залишився лише фундамент Фото: newsmaker.md

Слусар неодноразово закликав включити цю проблему у порядок денний найближчого засідання Вищої ради безпеки при президенті. Парламентар стверджує, що "ситуація з управлінням громадським майном Молдови в сусідній країні більше ніж серйозна". Слусар згадував також про інші підприємства, серед яких молдавські санаторії в Трускавці, Одесі, гранітні кар'єри в Первомайську і Чернівцях.

Зазначимо, 12 січня президент Молдови Майя Санду зробила свій перший закордонний візит в Україну. Раніше Санду повідомляла, що метою цього візиту є "відновлення відносин між сусідами".

Санду і Зеленський вже зустрічалися в Києві — у липні 2019 року. Тоді Зеленський і Санду, яка була на посаді прем'єр-міністра країни, обговорили економічне співробітництво між країнами. Санду тоді запевнила, що розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливий фактор власної безпеки. Зеленський же заявив, що Молдова і Україна не хочуть присутності російських військ на своїй території і нав'язування Росією федералізації.