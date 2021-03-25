Молдова хотела бы получить от России вакцину "Спутник V", - Санду

Граждан страны, уверяют в Минздраве, могут вакцинировать российским препаратом, если он получит одобрение ВОЗ.

Президент Молдовы Майя Санду встретилась с российским послом Олегом Васнецовым и попросила доступа к вакцине "Спутник V". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Еще раз подчеркнула, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость ускорить процесс вакцинации", — сказала Санду, добавив, что в стране необходимо обеспечить доступ граждан Молдовы к "эффективным вакцинам всех типов".

Местное издание "NewsMaker" пишет, что в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и "Спутник V". Минздрав Молдовы не исключает, что в стране начнется вакцинация российским препаратом, если его одобрит Всемирная организация здравоохранения.

В стране за последние сутки у 2132 человек диагностировали коронавирус. Общее число случаев COVID-19 составляет 222 120 человек.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало в ускоренном режиме проверку российской вакцины "Спутник V", результаты которой, возможно, откроют путь к ее одобрению всеми 27 странами Евросоюза.

Также мы писали, что Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за конфликта с российской вакциной "Спутник V". Две парламентские партии поставили правительству Словакии ультиматум: либо Марек Крайчи увольняется из Минздрава, либо они выходят из правящей коалиции. Причиной стала поспешная закупка российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" до ее сертификации в Европе.