Главу Минздрава Словакии отправили в отставку из-за российской вакцины "Спутник V"

Правящая коалиция раскритиковала чиновника за покупку препарата, произведенного в России, и поставила ультиматум.

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за конфликта с российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает издание Aktuality.

Две парламентские партии поставили правительству Словакии ультиматум: либо Марек Крайчи увольняется из Минздрава, либо они выходят из правящей коалиции. Причиной стала поспешная закупка российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" до ее сертификации в Европе. 1 марта министр здравоохранения встретил первую партию из 200 тысяч доз в аэропорту города Кошице и поблагодарил Россию за быструю доставку.

"К сожалению, две партии коалиции требовали моей отставки для того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить… Я не привязан к своему месту", — высказался чиновник.

По словам премьер-министра Игоря Матовича, Марек Крайчи уйдет в отставку постепенно и несколько недель будет сотрудничать с новым министром. Он пожелал, чтобы глава Минздрава ушел в отставку уже после того, как будет полностью запущена вакцинация, но вскоре официально объявил о его увольнении.

Тем временем конфликт внутри коалиции продолжается, сохраняется угроза развала. Лидеры партий запланировали совместную пресс-конференцию по достигнутым соглашениям, однако встречу отменили. По словам министра экономики Ричарда Сулика, переговоры еще не окончены.

Ранее вспыхнул дипломатический скандал из-за слов премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Во время интервью журналист спросил, что Россия пообещала словакам в обмен на вакцину "Спутник V", и чиновник ответил: "Закарпатскую Украину". Вскоре он объяснил: это была шутка, а россияне ничего не требовали.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что такие высказывания портят дружеские отношения между странами. После этого министр иностранных дел Словакии Игорь Корчок извинился за слова премьера. Чуть позднее сам Игорь Матович принес извинения всем украинцам.

Российскую вакцину "Спутник V" якобы собираются производить в Германии, Франции, Италии и Испании, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, ведомство уже заключило сделки с европейскими компаниями, в частности со швейцарским фармацевтическим предприятием Adienne.