Главу МОЗ Словаччини відправили у відставку через російську вакцину "Супутник V"

Керівна коаліція розкритикувала чиновника за купівлю препарату, виробленого в Росії, і поставила ультиматум.

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий пішов у відставку через конфлікт із російською вакциною "Супутник V". Про це повідомляє видання Aktuality.

Дві парламентські партії поставили уряду Словаччини ультиматум: або Марек Крайчий звільняється з МОЗ, або вони виходять з керівної коаліції. Причиною стала поспішна закупівля російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V" до її сертифікації в Європі. 1 березня міністр охорони здоров'я зустрів першу партію з 200 тисяч доз в аеропорту міста Кошиці й подякував Росії за швидку доставку.

"На жаль, дві партії коаліції вимагали моєї відставки для того, щоб вони залишилися в коаліції. У такій ситуації, думаю, не було сенсу сперечатися... Я не прив'язаний до свого місця", — висловився чиновник.

За словами прем'єр-міністра Ігоря Матовича, Марек Крайчий піде у відставку поступово й кілька тижнів співпрацюватиме з новим міністром. Він захотів, щоб глава МОЗ пішов у відставку вже після того, як буде повністю запущена вакцинація, але незабаром офіційно оголосив про його звільнення.

Тим часом конфлікт всередині коаліції триває, зберігається загроза розвалу. Лідери партій запланували спільну прес-конференцію щодо досягнутих угод, проте зустріч скасували. За словами міністра економіки Річарда Суліко, переговори ще не закінчені.

Раніше спалахнув дипломатичний скандал через слова прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича. Під час інтерв'ю журналіст запитав, що Росія пообіцяла словакам в обмін на вакцину "Супутник V", і чиновник відповів: "Закарпатську Україну". Незабаром він пояснив: це був жарт, а росіяни нічого не вимагали.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що такі висловлювання псують дружні відносини між країнами. Після цього міністр закордонних справ Словаччини Ігор Корчок вибачився за слова прем'єра. Трохи пізніше й Ігор Матович приніс вибачення всім українцям.

Російську вакцину "Супутник V" нібито збираються виробляти в Німеччині, Франції, Італії та Іспанії, про це заявив глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. За його словами, відомство вже уклало угоди з європейськими компаніями, зокрема зі швейцарським фармацевтичним підприємством Adienne.