Премьер-министр Словакии извинился за свою шутку о Закарпатье

Глава правительства Словакии заявил, что позиция его страны в отношении Украины "всегда была четкой".

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, который некорректно пошутил о Закарпатье, извинился за свои слова. Об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что позиция Словакии в отношении Украины "всегда была четкой".

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию", — пишет премьер-министр.

"Словакия — твой друг", — добавил Матович.

Ранее Игорь Матович вел переговоры с российскими властями. Во время недавнего интервью журналист поинтересовался у премьера, что же правительство Словакии пообещало дать россиянам за вакцину против COVID-19, на что чиновник ответил: "Закарпатскую Украину". Во время разговора Игорь Матович подчеркнул, что это была шутка и рассказал о популярном мнении, будто любые сделки с РФ станут предательством Словакии.

"Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", — высказался премьер.

Представитель Украины Дмитрий Кулеба вскоре отреагировал на слова Матовича и в своем "Твиттере" заявил об испорченных отношениях. Он также предложил премьеру распоряжаться территорией Словакии, а не украинскими областями.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", — отметил глава дипслужбы.

Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за слова Матовича. Он рассказал, что пообщался с Кулебой, который возмутился высказыванием чиновника, и принес свои извинения за неосторожные слова премьера.