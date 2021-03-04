Прем'єр-міністр Словаччини вибачився за свій жарт про Закарпаття

Глава уряду Словаччини заявив, що позиція його країни щодо України "завжди була чіткою".

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, який некоректно пожартував про Закарпаття, вибачився за свої слова. Про це він написав у Twitter.

Він заявив, що позиція Словаччини щодо України "завжди була чіткою".

"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага міжнародного права є обов'язковим. Прошу вибачення в усіх українців за мою неадекватну реакцію", — пише прем'єр-міністр.

"Словаччина — твій друг", — додав Матович.

Раніше Ігор Матович вів переговори з російською владою. Під час нещодавнього інтерв'ю журналіст поцікавився у прем'єра, що ж уряд Словаччини пообіцяв дати росіянам за вакцину проти COVID-19, на що чиновник відповів: "Закарпатську Україну". Під час розмови Ігор Матович підкреслив, що це був жарт і розповів про популярну думку, ніби будь-які угоди з РФ стануть зрадою Словаччини.

"Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", — висловився прем'єр.

Представник України Дмитро Кулеба незабаром відреагував на слова Матовича й в своєму "Твіттері" заявив про зіпсовані відносини. Він також запропонував прем'єру розпоряджатися територією Словаччини, а не українськими областями.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Шкода, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує дуже дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною", — зазначив глава дипслужби.

Раніше глава МЗС Словаччини Іван Корчок вибачився за слова Матовича. Він розповів, що поспілкувався з Кулебою, який обурився висловлюванням чиновника, і приніс свої вибачення за необережні слова прем'єра.