Глава МИД Словакии извинился перед Украиной после шутки премьера о Закарпатье для РФ

Словацкий дипломат пытается восстановить дружеские отношения с украинцами после неосторожных высказываний о Закарпатской области.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за скандальную шутку премьер-министра Игоря Матовича об "обмене" украинского Закарпатья на вакцину российского производства. Дипломат прокомментировал ситуацию на своей странице в "Фейсбук".

Как заявил Иван Корчок, накануне он пообщался с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, который возмутился высказыванием чиновника, и принес свои извинения за неосторожные слова премьера.

"Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", — отметил министр в своем посте.

[ + – ] Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной Фото: Фейсбук / Иван Корчок

Ранее Игорь Матович вел переговоры с российскими властями. Во время недавнего интервью журналист поинтересовался у премьера, что же правительство Словакии пообещало дать россиянам за вакцину против COVID-19, на что чиновник ответил: "Закарпатскую Украину". Во время разговора Игорь Матович подчеркнул, что это была шутка и рассказал о популярном мнении, будто любые сделки с РФ станут предательством Словакии.

"Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", — высказался премьер.

Представитель Украины Дмитрий Кулеба вскоре отреагировал на слова Матовича и в своем "Твиттере" заявил об испорченных отношениях. Он также предложил премьеру распоряжаться территорией Словакии, а не украинскими областями.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", — отметил глава дипслужбы.

До этого Дмитрий Кулеба заявил, что Россия решила сорвать инициированную Украиной "Крымскую платформу". По словам министра, он регулярно получает информацию о том, что россияне устроили "кипиш" из-за угроз, которые несет украинская инициатива, а перед органами российской власти поставили две ключевых задачи: дискредитировать "Крымскую платформу" при запуске и сорвать участие мировых лидеров на инаугурационном саммите в августе 2021 года.