Голова МЗС Словаччини попросив вибачення перед Україною після жарту прем'єра про Закарпаття для РФ

Словацький дипломат намагається відновити дружні стосунки з українцями після необережних висловлювань про Закарпатську область.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок попросив вибачення за скандальний жарт прем'єр-міністра Ігоря Матовича про "обмін" українського Закарпаття на вакцину російського виробництва. Дипломат прокоментував ситуацію на своїй сторінці у "Фейсбук".

Як заявив Іван Корчок, напередодні він поспілкувався з головою українського МЗС Дмитром Кулебою, який обурився висловлюванням чиновника, і приніс свої вибачення за необережні слова прем'єра.

"Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві дуже добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини", — зазначив міністр у своєму пості.

[ + – ] Голова МЗС Словаччини Іван Корчок попросив вибачення перед Україною Фото: Фейсбук / Іван Корчок

Раніше Ігор Матович вів переговори з російською владою. Під час недавнього інтерв'ю журналіст поцікавився в прем'єра, що ж уряд Словаччини пообіцяв дати росіянам за вакцину проти COVID-19, на що чиновник відповів: "Закарпатську Україну". Під час розмови Ігор Матович підкреслив, що це був жарт і розповів про популярну думку, ніби будь-які угоди з РФ стануть зрадою Словаччини.

"Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", — висловився прем'єр.

Представник України Дмитро Кулеба незабаром відреагував на слова Матовича і у своєму "Твітері" заявив про зіпсовані відносини. Він також запропонував прем'єру розпоряджатися територією Словаччини, а не українськими областями.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Шкода, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує дуже дружні і щирі відносини між Україною і Словаччиною", — зазначив голова дипслужби.

До цього Дмитро Кулеба заявив, що Росія вирішила зірвати ініційовану Україною "Кримську платформу". За словами міністра, він регулярно отримує інформацію про те, що росіяни влаштували "кіпіш" через погрози, які несе українська ініціатива, а перед органами російської влади поставили два ключові завдання: дискредитувати "Кримську платформу" при запуску і зірвати участь світових лідерів на інавгураційному саміті в серпні 2021 року.