"В России кипиш": Кулеба говорит, что РФ пытается сорвать "Крымскую платформу"

По словам министра, в России поставлены две задачи на противодействие украинской инициативе.

Россия нервно реагирует на инициированную Украиной "Крымскую платформу" и пытается сорвать ее проведение.

Об этом в эфире телеканала "Прямий" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для меня лучшим доказательством того, что мы движемся правильным путем с "Крымской платформой", является регулярная информация, которую я получаю из разных открытых и закрытых каналов о том, какие, не побоюсь этого слова, "кипиш" и нервную реакцию вызывают наши действия в Российской Федерации", – сказал дипломат.

По его словам, в России поставлены две задачи на противодействие этой инициативе.

"Поставлены две задачи. Первая – дискредитировать "Крымскую платформу" на старте как таковую. И второе – сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе. То есть конкретные в России поставлены соответствующим органам задачи", – объяснил Кулеба.

По мнению Кулебы, в РФ понимают угрозы, которые могут появиться после создания "Крымской платформы".

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной "Крымской платформы" и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной "Крымской платформы". А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма.

США также готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной "Крымской платформы". Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности.

Саммит "Крымской платформы" пройдет 23 августа 2021 года.

Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал еврочиновников предоставить украинской инициативе всю необходимую поддержку.