"У Росії кіпіш": Кулеба каже, що РФ намагається зірвати "Кримську платформу"

За словами міністра, в Росії поставлено два завдання на протидію української ініціативи.

Росія нервово реагує на ініційовану Україною "Кримську платформу" і намагається зірвати її проведення.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Для мене найкращим доказом того, що ми рухаємося правильним шляхом із " Кримською платформою", є регулярна інформація, яку я отримую з різних відкритих і закритих каналів про те, які, не побоюся цього слова, "кіпіш" і нервову реакцію викликають наші дії в Російській Федерації", — сказав дипломат.

За його словами, в Росії поставлено два завдання на протидію цій ініціативі.

"Поставлені два завдання. Перше — дискредитувати "Кримську платформу" на старті як таку. І друге — зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні. Тобто конкретні в Росії поставлені відповідним органам завдання", — пояснив Кулеба.

На думку Кулеби, в РФ розуміють загрози, які можуть з'явитися після створення "Кримської платформи".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної "Кримської платформи" і запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.

Раніше Зеленський заявив, що Євросоюз готовий приєднатися до ініціативи за форматом міжнародної "Кримської платформи". А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Великобританію до платформи з деокупації Криму.

США також готові до співпраці над створенням ініційованої Україною "Кримської платформи". Литва підтримує українську ініціативу про створення міжнародної Кримської платформи і має намір брати участь в її діяльності.

Саміт "Кримської платформи" пройде 23 серпня 2021 року.

Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи і закликав єврочиновників надати українській ініціативі всю необхідну підтримку.