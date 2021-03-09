Вакцину "Спутник-V" собрались производить в Германии, Франции, Италии и Испании, – РФ

Производить вакцину якобы уже собираются в Ломбардии – регионе Италии, по которому пандемия COVID-19 ударила сильнее всего.

Производить разработанную в России вакцину от коронавируса "Спутник V" хотели бы Германия, Франция, Испания и Италия. Как во вторник, 9 марта, сообщил Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, подконтрольное ему ведомство уже имеет сделки с производственными компаниями этих стран.

В частности, во вторник Дмитриев заявил о подписании такой сделки между РФПИ, швейцарской фармацевтической компанией Adienne и Итало-Российской торговой палатой. Теперь для начала производства препарата в Италии необходимо получить разрешение от итальянских регуляторов.

Если они дадут вакцине из РФ "зеленый свет", производственные мощности расположатся в Ломбардии, которая среди итальянских регионов получила самый ощутимый урон из-за пандемии. Согласно планам, до конца этого года удастся произвести до 10 миллионов готовых доз препарата.

Каких-либо подробностей о подписании сделок с по остальным странам глава фонда раскрывать не стал. Но при этом отметил, что имеющиеся сдвиги по этому направлению якобы говорят о том, что не все компании в ЕС готовы ждать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам предоставит свое одобрение российской вакцине.

Говоря о Франции, Дмитриев отметил, что сейчас у этой страны нет достаточных мощностей для массового производства препарата.

"Спутник V" на сегодняшний день одобрен или находится на стадии одобрения в Венгрии, Словакии и Чехии. От руководства Евросоюза в то же время звучали заявления о том, что официальный Брюссель может открыть путь переговорам о закупке вакцин, если не менее четырех членов сообщества выскажут такое требование.

Как сообщалось ранее, на территории Евросоюза российскую вакцину уже самостоятельно одобрила Венгрия, а Словакия заказала первую поставку.

Руководитель российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что это важный момент, чтобы доказать качество "Спутника V".

Напомним, в Украине запретили регистрацию "Спутника V" и других российских вакцин.

В США также отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что не понимает логику Российской Федерации, предлагающей поставки своей вакцины по всему миру, но не вакцинировав при этом всех своих жителей.

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

С 1 февраля на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. Правозащитники уже сообщают о случаях отказа от вакцинации российской вакциной "Спутник V" в оккупированной части Луганской области.