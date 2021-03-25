Молдова хотіла б отримати від Росії вакцину "Супутник V", — Санду

Громадян країни, запевняють у МОЗ, можуть вакцинувати російським препаратом, якщо він отримає схвалення ВООЗ.

Президент Молдови Майя Санду зустрілася з російським послом Олегом Васнєцовим і попросила доступу до вакцини "Супутник V". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Ще раз підкреслила, що ми хотіли б отримати допомогу від Російської Федерації для більш швидкого доступу до вакцини "Супутник V", з огляду на необхідність прискорити процес вакцинації", — сказала Санду, додавши, що в країні необхідно забезпечити доступ громадян Молдови до "ефективних вакцин усіх типів".

Місцеве видання "NewsMaker" пише, що в країні зареєстровано три вакцини від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca і "Супутник V". МОЗ Молдови не виключає, що в країні почнеться вакцинація російським препаратом, якщо його схвалить Всесвітня організація охорони здоров'я.

У країні за останню добу у 2132 людей діагностували коронавірус. Загальна кількість випадків COVID-19 становить 222 120 осіб.

Раніше повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало в прискореному режимі перевірку російської вакцини "Супутник V", результати якої, можливо, відкриють шлях до її схвалення всіма 27 країнами Євросоюзу.

Також ми писали, що Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі пішов у відставку через конфлікт з російською вакциною "Супутник V". Дві парламентські партії поставили уряду Словаччини ультиматум: або Марек Крайчі звільняється з МОЗ, або вони виходять з правлячої коаліції. Причиною стала поспішна закупівля російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V" до її сертифікації в Європі.