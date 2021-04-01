У Молдові через складну ситуацію з коронавірусом вводять режим НС на два місяці

Це рішення передбачає заборону на проведення виборів. Тому президент Майя Санду вважає, що це спроба відкласти розпуск парламенту.

Уряд Молдови вводить надзвичайний стан до 30 травня через епідемію коронавірусу. Рішення прийняли 52 депутати парламенту країни. Про це повідомляє NewsMaker.md.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра країни Ауреліу Чоко повідомив, що для визначення переліку обмежень, які будуть введені на час дії НС, Нацкомісія громадського здоров'я країни збереться на 1 квітня.

Згідно із законодавством Молдови, режим надзвичайного стану передбачає, що в країні не можна проводити вибори, а уряд отримує більше повноважень.

У свою чергу президент Молдови Майя Санду говорить, що введення НС — спроба відкласти розпуск парламенту.

"Те, що відбулося сьогодні, не турбота про здоров'я людей. Це порожнє рішення. У ньому не сказано, що означає надзвичайний стан, як ці заходи допоможуть скоротити число випадків зараження COVID-19. Вважаю, що це спроба відкласти розпуск парламенту", — говорить президент країни.

Санду заявляє, що чекає від уряду країни план дій, який зменшить число нових випадків COVID-19.

Передбачається, що будуть введені такі обмеження: встановлення спеціального режиму в'їзду/виїзду з країни; встановлення особливого режиму пересування на території Молдови; введення карантинного режиму і прийняття інших обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів; встановлення особливого режиму роботи для всіх суб'єктів; заборона на проведення мітингів, публічних демонстрацій та інших масових акцій, пише Protv.md.

У Молдові за останню добу в 1871 людини діагностували коронавірус, у тому числі в 46 медпрацівників. Число тих, хто заразився, в країні збільшилося до 230 241 особу.

Нагадаємо, що президент Молдови Майя Санду зустрілася з російським послом Олегом Васнєцовим і попросила доступу до вакцини "Супутник V". Вона вважає, що в країні необхідно забезпечити доступ громадян Молдови до "ефективних вакцин усіх типів".

Крім того, Санду провела засідання Вищої ради безпеки країни. Однією з тем, яка обговорювалася на засіданні, стало управління майном, що перебуває на території України, зокрема — численними санаторіями. Крім того, обговорювалася боротьба з контрабандою і трафіком наркотиків з української території.