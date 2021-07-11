ЦВК Молдови опублікував перші результати виборів до парламенту Молдови (фото)
За попередніми даними, президентська партія Майї Санду "Дія і солідарність" отримує найбільше голосів на парламентських виборах в Молдові.
За підсумками проведених у неділю, 11 липня дострокових виборів до парламенту Молдови проходять президентська Партія дії і солідарності (ПДС), Виборчий блок комуністів і соціалістів (ІБКС), а також партія "Шор".
Як інформує ТАСС, попередні результати після обробки 32% протоколів повідомила Центральна виборча комісія.
Згідно з інформацією ЦВК Молдови, Партія дії і солідарності отримує 41%, Виборчий блок комуністів і соціалістів — 34%, "Шор" — 9,3%.
За даними ЦВК, явка на цих виборах склала близько 48 відсотків.
"Завтра о 10.00 на брифінгу ЦВК повідомить попередній баланс по підведенню підсумків дострокових парламентських виборів 11 липня 2021 року", — пообіцяли у відомстві.
Решта політсили, за попередніми даними, не долають виборчий барʼєр.
Повідомляється, що в дострокових парламентських виборах головним опонентом ПДС став ІБКС на чолі з екс-президентами Молдови Володимиром Вороніним та Ігорем Додоном. Крім них, у виборах брали участь ще 20 партій.
Взяла участь у виборах і діючий президент країни Майя Санду, проголосувавши на одній з виборчих дільниць.
Згідно із законодавством Молдови для проходження в парламент політсилам потрібно подолати пʼятивідсотковий барʼєр, виборчим блокам — барʼєр в 7%, а незалежним кандидатам — двохвідсотковий барʼєр.
Нагадаємо, 28 квітня президент Молдови Майя Санду оголосила про розпуск парламенту країни і призначила дату дострокових виборів.
Перед цим уряд Молдови запровадив надзвичайний стан з 1 квітня до 30 травня через епідемію коронавіруса. Санду негативно відреагувала на це рішення, заявивши, що введення НС — це спроба відкласти розпуск парламенту.