В Южно-Сахалинске российские военные при транспортировке потеряли танк (видео)
Танк упал с тягача, на котором его транспортировали.
Утром 12 июля жители Сахалина могли наблюдать необычную картину на одной из дорог возле Южно-Сахалинска. Посреди объездной дороги в районе села Троицкого на башне лежал танк. Его потеряли военные при транспортировке на автомобильном прицепе, сообщило издание "КП".
По предварительным данным, причиной падения стало то, что танк плохо закрепили. При движении на повороте прицеп наклонился, и танк упал, перевернувшись на башню.
Пока водитель грузовика дожидался помощи, местные жители фотографировались рядом с неожиданно появившимся арт-объектов и снимали видео.
"Кого-то ждет жесткое наказание", — сказал автор одного из видео.
Напомним, на российских военных учениях "Кавказ-2020" произошли три ЧП, одно из которых — в день прибытия туда президента РФ Владимира Путина. "Сначала танк стреляет по своим. Потом военный метким выстрелом в себя лишает себя же руки. Теперь зенитная ракета не взлетела… А сегодня туда приехал Путин, на секундочку", — сообщал один из телеграм-каналов.
В Дагестане на территории 136 бригады Вооруженных сил РФ загорелся и взорвался танк в ночь на 8 апреля.