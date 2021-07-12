В Южно-Сахалинске российские военные при транспортировке потеряли танк (видео)

Танк упал с тягача, на котором его транспортировали.

Утром 12 июля жители Сахалина могли наблюдать необычную картину на одной из дорог возле Южно-Сахалинска. Посреди объездной дороги в районе села Троицкого на башне лежал танк. Его потеряли военные при транспортировке на автомобильном прицепе, сообщило издание "КП".

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По предварительным данным, причиной падения стало то, что танк плохо закрепили. При движении на повороте прицеп наклонился, и танк упал, перевернувшись на башню.

Пока водитель грузовика дожидался помощи, местные жители фотографировались рядом с неожиданно появившимся арт-объектов и снимали видео.

"Кого-то ждет жесткое наказание", — сказал автор одного из видео.

Напомним, на российских военных учениях "Кавказ-2020" произошли три ЧП, одно из которых — в день прибытия туда президента РФ Владимира Путина. "Сначала танк стреляет по своим. Потом военный метким выстрелом в себя лишает себя же руки. Теперь зенитная ракета не взлетела… А сегодня туда приехал Путин, на секундочку", — сообщал один из телеграм-каналов.

В Дагестане на территории 136 бригады Вооруженных сил РФ загорелся и взорвался танк в ночь на 8 апреля.