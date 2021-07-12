Молния убила 11 туристов в Индии

Молодые люди пытались сделать селфи на исторической постройке, когда в нее ударила молния. Некоторые из выживших решили спрыгнуть с нее на землю и получили травмы.

В Индии в воскресенье 11 человек стали жертвами удара молнии в форте Амер, который был построен в XII веке и является популярной туристической достопримечательностью в городе Джайпур на севере страны. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает издание BBC.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В материале говорится, что люди в момент удара на вершине башни находились 27 человек. Те 11, которые погибли, были преимущественно молодыми людьми, которые пытались сделать селфи. Некоторые люди после удара молнии спрыгнули с башни на землю. Некоторые получили ранения.

Индию населяет более 1,3 миллиарда человек, ежегодно около двух тысяч из них становятся жертвами удара молний. Только за воскресенье в провинции Раджастан, где находится Джайпур, от удара молнии погибли еще девять человек.

[ + – ] Форт Амер в Джайпуре, Индия Фото: Википедия

Местное правительство пообещало выплатить по 500 тысяч рупий (6 700 долларов США) в качестве компенсации семьям погибших.

Сезон муссонов в Индии, когда идут сильные дожди, обычно длятся с июня по сентябрь.С 1960 года число смертей от ударов молний в стране удвоилось. Ученые называют одной из причин этого изменения климата.

Ранее украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что мобильные телефоны не притягивает удары молний. По словам доктора, он не ожидал, что миф об опасности мобильных в грозу так сильно укоренится в сознании людей.

Также ученые предложили сценарий зарождения жизни на Земле, согласно которому именно удары молний стали ее причиной.