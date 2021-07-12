Блискавка вбила 11 туристів в Індії

Молоді люди намагалися зробити селфі на історичній споруді, коли в неї вдарила блискавка. Деякі з тих, що вижили, вирішили зістрибнути з неї на землю і отримали травми.

В Індії в неділю 11 осіб стали жертвами удару блискавки у форті Амер, який був побудований в XII столітті і є популярною туристичною визначною памʼяткою в місті Джайпур на півночі країни. Про це в понеділок, 12 липня, повідомляє видання BBC.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У матеріалі йдеться, що в момент удару на вершині вежі знаходилися 27 осіб. Ті 11, які загинули, були переважно молодими людьми, які намагалися зробити селфі. Деякі люди після удару блискавки зістрибнули з вежі на землю. Деякі отримали поранення.

Індію населяє понад 1,3 мільярда людей, щорічно близько двох тисяч з них стають жертвами удару блискавок. Тільки за неділю в провінції Раджастан, де знаходиться Джайпур, від удару блискавки загинули ще девʼять осіб.

[ + – ] Форт Амер в Джайпурі, Індія Фото: Вiкiпедiя

Місцевий уряд пообіцяв виплатити по 500 тисяч рупій (6 700 доларів США) в якості компенсації сімʼям загиблих.

Сезон мусонів в Індії, коли йдуть сильні дощі, зазвичай триває з червня по вересень. З 1960 року кількість смертей від ударів блискавок в країні подвоїлася. Вчені називають однією з причин цієї зміни клімату.

Раніше український педіатр Євген Комаровський заявив, що мобільні телефони не притягують удари блискавок. За словами доктора, він не очікував, що міф про небезпеку мобільних в грозу так сильно вкорениться у свідомості людей.

Також вчені запропонували сценарій зародження життя на Землі, згідно з яким саме удари блискавок стали його причиною.