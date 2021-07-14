Папа Франциск вернулся в Ватикан после госпитализации (видео)

Понтифик покинул римскую клинику "Агостино Джемелли". Перед возвращением в свою резиденцию он помолился в базилике Святой Марии.

Папа Римский Франциск в среду, 14 июля был выписан из клиники "Агостино Джемелли", где ему делали операцию на кишечнике.

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Эту информацию подтвердил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, сообщает информационный портал Папского совета социальных коммуникаций The Vatican News.

Бруни сообщил, что перед тем как вернуться в Ватикан, Франциск отправился в базилику Святой Марии, где перед иконой Девы Марии выразил благодарность за успех своей операции.

[ + – ] Возвращение Папы Римского в Ватикан

Также понтифик вознес молитву за всех больных, особенно за тех, кого он встретил во время своего пребывания в больнице.

Позже Папа Римский написал сообщение в своем микроблоге в Twitter.

"Я благодарю всех, кто был рядом со мной молитвой и любовью во время моего пребывания в больнице. Давайте не будем забывать молиться за больных и за тех, кто им помогает", – написал он.

[ + – ] Сообщение Франциска в Twitter

Напомним, в воскресенье, 11 июля Папа Римский Франциск впервые после перенесенной операции на кишечнике появился на публике.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 июля Папа Римский лег в римскую клинику имени Джемелли, где ему провели плановую операцию в связи с симптоматичным стенозом.

Также известно, что медики советовали Франциску сесть на диету для облегчения его ишиаса.