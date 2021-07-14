Папа Франциск вернулся в Ватикан после госпитализации (видео)
Понтифик покинул римскую клинику "Агостино Джемелли". Перед возвращением в свою резиденцию он помолился в базилике Святой Марии.
Папа Римский Франциск в среду, 14 июля был выписан из клиники "Агостино Джемелли", где ему делали операцию на кишечнике.
Эту информацию подтвердил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, сообщает информационный портал Папского совета социальных коммуникаций The Vatican News.
Бруни сообщил, что перед тем как вернуться в Ватикан, Франциск отправился в базилику Святой Марии, где перед иконой Девы Марии выразил благодарность за успех своей операции.
Также понтифик вознес молитву за всех больных, особенно за тех, кого он встретил во время своего пребывания в больнице.
Позже Папа Римский написал сообщение в своем микроблоге в Twitter.
"Я благодарю всех, кто был рядом со мной молитвой и любовью во время моего пребывания в больнице. Давайте не будем забывать молиться за больных и за тех, кто им помогает", – написал он.
Напомним, в воскресенье, 11 июля Папа Римский Франциск впервые после перенесенной операции на кишечнике появился на публике.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 июля Папа Римский лег в римскую клинику имени Джемелли, где ему провели плановую операцию в связи с симптоматичным стенозом.
Также известно, что медики советовали Франциску сесть на диету для облегчения его ишиаса.