Папа Франциск повернувся до Ватикану після госпіталізації (відео)

Понтифік покинув римську клініку "Агостіно Джемеллі". Перед поверненням у свою резиденцію він помолився в базиліці Святої Марії.

Папа Римський Франциск в середу, 14 липня був виписаний з клініки "Агостіно Джемеллі", де йому робили операцію на кишечнику.

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Цю інформацію підтвердив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, повідомляє інформаційний портал Папської ради соціальної комунікації The Vatican News.

Бруні повідомив, що перед тим як повернутися до Ватикану, Франциск вирушив у базиліку Святої Марії, де перед іконою Діви Марії висловив подяку за успіх своєї операції.

[ + – ] Повернення Папи Римського до Ватикану

Також понтифік помолився за всіх хворих, особливо за тих, кого він зустрів під час свого перебування в лікарні.

Пізніше Папа Римський написав повідомлення у своєму мікроблозі у Twitter.

"Я дякую всім, хто був поруч зі мною молитвою і любовʼю під час мого перебування в лікарні. Давайте не будемо забувати молитися за хворих і за тих, хто їм допомагає", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Франциска в Twitter

Нагадаємо, в неділю, 11 липня Папа Римський Франциск вперше після перенесеної операції на кишечнику зʼявився на публіці.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 4 липня Папа Римський ліг в римську клініку імені Джемеллі, де йому провели планову операцію через симптоматичний стеноз.

Також відомо, що медики радили Франциску сісти на дієту для полегшення його ішиасу.