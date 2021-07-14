Массовый протест против вакцинации во Франции: полиция применила слезоточивый газ (видео)

Митингующие жгли мусорные баки и строили баррикады. Поводом для возмущения стало решение о массовой вакцинации медработников.

На улицы французских городов в среду, 14 июля вышли десятки тысяч человек, протестующих против обязательной вакцинации медицинских работников от коронавирусной инфекции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как информирует BFMTV, массовые протесты состоялись не только в Париже, но и Марселе, Тулузе, Авиньоне, Руане и других городах.

[ + – ] Протесты во Франции

Люди, вышедшие на улицы городов, скандировали "Нет паспортам здоровья" и "Долой диктатуру!".

Сообщается, что в большинстве городов акции протеста проходили мирно, однако в Париже произошли стычки демонстрантов с правоохранителями.

[ + – ] Акция протеста в одном из французских городов

Известно, что в Париже протестующие жгли мусорные баки, а также строили баррикады и бросали в полицейских дымовые шашки.

Против нарушителей правопорядка полицейские применили дубинки и слезоточивый газ.

[ + – ] Протесты в городах Франции

Ранее сообщалось, что в Амстердаме и Варшаве правоохранители разогнали COVID-протесты, используя водометы, газ и дубинки.

Также мы писали, что в Лейпциге (Германия) прошли многотысячные протесты против карантина, которые переросли в столкновения с полицией.