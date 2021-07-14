Массовый протест против вакцинации во Франции: полиция применила слезоточивый газ (видео)
Митингующие жгли мусорные баки и строили баррикады. Поводом для возмущения стало решение о массовой вакцинации медработников.
На улицы французских городов в среду, 14 июля вышли десятки тысяч человек, протестующих против обязательной вакцинации медицинских работников от коронавирусной инфекции.
Как информирует BFMTV, массовые протесты состоялись не только в Париже, но и Марселе, Тулузе, Авиньоне, Руане и других городах.
Люди, вышедшие на улицы городов, скандировали "Нет паспортам здоровья" и "Долой диктатуру!".
Сообщается, что в большинстве городов акции протеста проходили мирно, однако в Париже произошли стычки демонстрантов с правоохранителями.
Известно, что в Париже протестующие жгли мусорные баки, а также строили баррикады и бросали в полицейских дымовые шашки.
Против нарушителей правопорядка полицейские применили дубинки и слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что в Амстердаме и Варшаве правоохранители разогнали COVID-протесты, используя водометы, газ и дубинки.
Также мы писали, что в Лейпциге (Германия) прошли многотысячные протесты против карантина, которые переросли в столкновения с полицией.