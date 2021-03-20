Водометы, газ и дубинки. В Амстердаме и Варшаве разогнали COVID-протесты (видео)

В Хельсинки, Вильнюсе, Брюсселе и Лондоне полиция не мешала проведению аналогичных акций против коронавирусных ограничений.

В центре Амстердама, на Музейной площади, проходила очередная акция протеста против ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса. Ее участниками были до 500 человек. Полиция потребовала покинуть площадь, но те отказались. Тогда в ход пошли водометы. После этого протестующие прошли маршем по улицам города.

Аналогичная акция под названием "Марш за свободу" прошла в Варшаве. Ее участниками были несколько сотен человек, у некоторых из них были баннеры со словами "Ложная пандемия", "Прекратить санитарную сегрегацию" и "Вакцина AstraZeneca опасная". Также были бело-красные флаги с перечеркнутой надписью COVID-19 и словами "Игра окончена".

Демонстрантов разогнали из-за "угрозы здоровью и жизни". Были потасовки с полицией. Правоохранители задержали несколько человек и применили газ и газовые гранаты. Двое полицейских доставлены в больницу. Министр здравоохранения Адам Недзельски назвал поведение демонстрантов "скандальным".

Причинами задержания полиция назвала хранение наркотиков, оскорбления и посягательства на личную неприкосновенность сотрудников полиции.

Марши против ковид-ограничений прошли также в немецком Касселе, Хельсинки, Вильнюсе и Лондоне. Но там полиция не препятствовала им.

В Брюсселе больше тысячи человек вышли на массовый "пикник протеста", который прошел в парке Буа де ля Камбр. Они принесли транспаранты, радужные флаги и скандировали лозунги "Вставай за свободу!" и "Нет карантину!". Протестующие сняли маски и не соблюдали социальную дистанцию.

После акции большинство из протестующих остались в парке. Они собирались большими группами на лужайках, общались и танцевали.

Полицейские находились рядом с парком, но они не вмешивались в происходящее, время от времени призывая собравшихся соблюдать санитарные правила.

Напомним, вечером 20 марта в Украине пациенты с коронавирусом или подозрением на него занимают 37 698 койко-мест из 73 489 (51,3% от их общего числа).

за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях. Всего по стране выявили 15 292 новых случая, из которых 797 детей и 367 медработников. Умерло от COVID-19 за минувшие сутки 260 человек.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрылся на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области с воскресенья также усилилят карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.