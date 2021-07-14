Масовий протест проти вакцинації у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ (відео)
Мітингувальники палили сміттєві баки і будували барикади. Приводом для обурення стало рішення про масову вакцинацію медпрацівників.
На вулиці французьких міст у середу, 14 липня, вийшли десятки тисяч людей, які протестують проти обов'язкової вакцинації медичних працівників від коронавірусної інфекції.
Як інформує BFMTV, масові протести відбулися не тільки в Парижі, але й Марселі, Тулузі, Авіньйоні, Руані та інших містах.
Люди, які вийшли на вулиці міст, скандували "Ні паспортами здоров'я" і "Геть диктатуру!".
Повідомляється, що в більшості міст акції протесту проходили мирно, проте в Парижі відбулися сутички демонстрантів із правоохоронцями.
Відомо, що в Парижі протестувальники палили сміттєві баки, а також будували барикади і кидали в поліцейських димові шашки.
Проти порушників правопорядку поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ.
Раніше повідомлялося, що в Амстердамі та Варшаві правоохоронці розігнали COVID-протести, використовуючи водомети, газ та кийки.
Також ми писали, що в Лейпцигу (Німеччина) пройшли багатотисячні протести проти карантину, які переросли в зіткнення з поліцією.