Масовий протест проти вакцинації у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ (відео)

Мітингувальники палили сміттєві баки і будували барикади. Приводом для обурення стало рішення про масову вакцинацію медпрацівників.

На вулиці французьких міст у середу, 14 липня, вийшли десятки тисяч людей, які протестують проти обов'язкової вакцинації медичних працівників від коронавірусної інфекції.

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Як інформує BFMTV, масові протести відбулися не тільки в Парижі, але й Марселі, Тулузі, Авіньйоні, Руані та інших містах.

[ + – ] Протести у Франції

Люди, які вийшли на вулиці міст, скандували "Ні паспортами здоров'я" і "Геть диктатуру!".

Повідомляється, що в більшості міст акції протесту проходили мирно, проте в Парижі відбулися сутички демонстрантів із правоохоронцями.

[ + – ] Акція протесту в одному з французьких міст

Відомо, що в Парижі протестувальники палили сміттєві баки, а також будували барикади і кидали в поліцейських димові шашки.

Проти порушників правопорядку поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ.

[ + – ] Протести в містах Франції

Раніше повідомлялося, що в Амстердамі та Варшаві правоохоронці розігнали COVID-протести, використовуючи водомети, газ та кийки.

Також ми писали, що в Лейпцигу (Німеччина) пройшли багатотисячні протести проти карантину, які переросли в зіткнення з поліцією.