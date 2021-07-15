В Москве мужчина на электросамокате убил правнука Тютчева

Пострадавших без сознания увезли в больницу. 80-летний биолог Иван Пигарев от полученных травм скончался в реанимации.

В Москве в результате ДТП с самокатчиком скончался 80-летний доктор биологических наук, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарев, сообщает Lifeshot.

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ЧП произошло в среду, 14 июля, на Воробьевых горах в Москве.

80-летний ученый Иван Пигарев ехал на велосипеде, когда на повороте столкнулся с мужчиной на электросамокате.

Правнук поэта Федора Тютчева ударился головой об асфальт, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и многочисленные ушибы.

80-летнего Ивана Пигарева вместе с 38-летним самокатчиком госпитализировали. Доктора биологических наук поместили в реанимацию, где он скончался вечером, 14 июля. Самокатчику с закрытой ЧМТ сделали операцию и направили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

"Иван Николаевич у нас ездил на работу на велосипеде. Вчера, по той информации, которая к нам пришла, он столкнулся с самокатом, оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу", — рассказал в комментарии журналистам замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал Иван Пигарев.

Иван Пигарев — главный научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. 80-летний физиолог, правнук поэта Федора Тютчева до последнего времени выступал с лекциями о теории сна как биологического процесса.

За профессиональную карьеру Иван Пигарев написал более 60 статей в российских и зарубежных журналах, а также занимался изучением работы зрительной системы.

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