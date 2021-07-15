У Москві чоловік на електросамокаті вбив правнука Тютчева

Постраждалих без свідомості відвезли в лікарню. 80-річний біолог Іван Пигарев від отриманих травм помер у реанімації.

У Москві внаслідок ДТП із самокатників помер 80-річний доктор біологічних наук, правнук поета Федора Тютчева Іван Пигарев, повідомляє Lifeshot.

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Надзвичайна подія сталася в середу, 14 липня, на Воробйових горах у Москві.

80-річний вчений Іван Пигарев їхав на велосипеді, коли на повороті зіткнувся з чоловіком на електросамокаті.

Правнук поета Федора Тютчева вдарився головою об асфальт, отримавши закриту черепно-мозкову травму, струс і численні забої.

80-річного Івана Пигарева разом із 38-річним самокатником госпіталізували. Доктора біологічних наук помістили в реанімацію, де він помер увечері, 14 липня. Самокатнику із закритою ЧМТ зробили операцію і поклали у відділення щелепно-лицевої хірургії.

"Іван Миколайович у нас їздив на роботу на велосипеді. Вчора, за тією інформацією, яка до нас надійшла, він зіткнувся із самокатом, обидві людини отримали травми, обох відвезли без свідомості в лікарню", — розповів у коментарі журналістам заступник директора Інституту проблем передавання інформації імені Харкевича, де працював Іван Пигарев.

Іван Пигарев — головний науковий співробітник Інституту проблем передавання інформації імені Харкевича. 80-річний фізіолог, правнук поета Федора Тютчева до останнього часу виступав із лекціями про теорію сну як біологічний процес.

За професійну карʼєру Іван Пигарев написав понад 60 статей в російських і зарубіжних журналах, а також займався вивченням роботи зорової системи.

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