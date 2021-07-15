Путин поддержал "неуравновешенного" Трампа на выборах для ослабления США, - The Guardian

Журналисты не исключают, что у Кремля еще в начале 2016 года был компромат на будущего руководителя Белого дома, собранный в ходе его "неофициальных поездок в РФ".

Президент России Владимир Путин лично санкционировал операцию разведывательного агентства по поддержке на президентских выборах в США 2016 года "психически неуравновешенного" Дональда Трампа. Соответствующее распоряжение было утверждено 22 января того же года во время закрытого заседания Совета национальной безопасности РФ, на котором присутствовали высокопоставленные российские чиновники и разведчики.

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Об этом рассказывает британское издание The Guardian, в распоряжении которого оказались "секретные отчеты Кремля". Журналисты заявляют, что независимые эксперты подтвердили подлинность полученных ими документов.

Примечательно, что пресс-служба Путина сообщила, что в ходе того заседания обсуждалась ситуация на мировых рынках и Молдова. Однако, уверяют британские журналисты, на самом деле во время упомянутой встречи поднимался вопрос президентских выборов в США.

Сообщается, что присутствовавшие на заседании сошлись во мнении, что Белый дом Трампа "поможет обеспечить достижение стратегических целей Кремля", среди которых — беспорядки в США и ослабление дипломатических позиций Вашингтона.

В документах присутствовала и личностная характеристика Трампа, в которой его назвали "психически нестабильным и неуравновешенным человеком, страдающим комплексом неполноценности, придерживающимся консервативных взглядов".

Также журналисты не исключают, что у Кремля был компромат на будущего президента США, который собрали во время "неофициальных визитов Трампа в Россию".

В одном из документов сказано, что "необходимо приложить все усилия, чтобы поспособствовать избранию Трампа на пост президента США".

В отчетах The Guardian обнаружила упоминания и о неких "медиа-вирусах", которые можно внедрить в жизнь США, чтобы изменить коллективное создание в отдельных группах людей.

Журналисты утверждают, что вскоре после заседания Путин распорядился создать секретную комиссию под руководством главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, которая и занималась выполнением этих распоряжений.

В отчете также упоминаются санкции США против России за оккупацию Крыма, которые привели к росту напряженности внутри РФ. В документе рекомендовалось переориентировать торговлю и экспорт углерода в сторону Китая.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию опроверг ее подлинность, а в пресс-службе Трампа вовсе не ответили на соответствующий запрос The Guardian.

Напомним, это уже далеко не первый раз, когда Москву обвиняют во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Так, например, об этом неоднократно сообщала американская разведка, ЦРУ и другие СМИ.

А в марте 2021 года действующий президент США Джо Байден заявил, что Путин вмешивался в американские выборы и 2020 года.